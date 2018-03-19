Antalya'da, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jason Statham'a benzerliğiyle dikkati çeken otomobil tamircisi İsmail Yıldırım, yakında vizyona girecek bir filmde rol alarak oyuncu olma hayalini gerçekleştirmek için ilk adımını attı.





Yerli Jason şöhretin kapısını araladı















Yerli Jason şöhretin kapısını araladı

AA'Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde yaşayan ve "Taşıyıcı" serisi filmleriyle bilinen ünlü oyuncu Statham'a benzerliği nedeniyle "Yerli Jason" olarak tanınan 38 yaşındaki Yıldırım, oyunculuk yolundaki mücadelesinin ilk meyvesini aldı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, rolü küçük olsa da bir film setinde yer almanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yıldırım, çekimlerin oldukça neşeli geçtiğini ifade etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER