Yerli kömürle elektrik üreten santrallar desteklenecek

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ’nin (TETAŞ), yerli kömürle elektrik üreten santralları desteklemek için elektrik alım koşullarında önemli bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre TETAŞ, yerli kömürle üretim yapan santralların ekim ayında ticari işletmede olan kurulu güçlerini dikkate alarak üretecekleri elektriğin yüzde 50’sini satın alacak.
Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre şirket, santrallara satın alacağı her megavat elektrik için 2018 yılının ilk çeyreğinde 201.35 TL ödeyecek. TETAŞ, yerli ve ithal kömür karışımı yakıtla üretim yapan santrallardan da yerli kömürle ürettikleri elektriğin yarısını satın alacak.
- TETAŞ, yerli kömür santrallarından kurulu gücünün yarısı kadar elektrik alacak
- Fiyat yılın ilk 3 ayı için megavat başına 201.35 TL
- 2024 yılına kadar 7 yıllık bir perspektif ortaya konuldu
- TETAŞ, yıllık miktarı yüzde 40’a kadar artırabilecek
Bakanlar Kurulu’nun, TETAŞ’ın yerli kömür santrallarından elektrik alımını öngören usul ve esaslara ilişkin kararda değişiklik yapan kararı hafta sonunda Resmi Gazete’de yayımlandı. TETAŞ’ın, 2018 yılında elektrik alımlarında izleyeceği esaslar şöyle:
- YARISINI SATIN ALACAK:
TETAŞ, yerli kömürle üretim yapan santralların ekim ayında ticari işletmede olan kurulu güçlerini dikkate alararak, bu santralların üreteceği elektriğin yüzde 50’sini destek kapsamında satın alacak. Bir yerli kömür santralının, ekim ayında ticari işletmede olan kurulu gücü kapsamında yıllık üretimi 100 birim elektrikse, bunun 50 birimini TETAŞ satın alacak. (Alım miktarı: Alımın gerçekleşeceği yıldan (2018) bir önceki yılın ekim ayında ticari işletmede olan yerli kömür santralları kurulu gücü (megavat) x 6 bin 500 saat x 1000 x 0.5)
- YERLİ VE İTHAL KÖMÜR KARIŞIMI:
Yerli ve ithal kömür karışımı yakıtla üretim yapan santrallardan da elektrik satın alınacak. TETAŞ, bu kapsama giren santrallardan ekim ayında ticari işletmede olan kurulu güçlerinin yıllık bazda yerli kömürden yapacakları elektrik üretiminin yarısını satın alacak. (Alım miktarı: Alımın gerçekleşeceği yıldan (2018) bir önceki yılın ekim ayında ticari işletmede olan yerli ve ithal kömür karışımı yakıt kullanan santral kurulu gücü (megavat) x 6 bin 500 saat x 1000 x 0.5 x m)
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