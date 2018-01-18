Katar Ticaret Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casım el Sani, BMC aracılığı ile yerli otomobil üretiminde Türkiye’ye yatırım yapacaklarını açıkladı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Katar’da yayın yapan Peninsula Qatar Gazetesi’ne konuşan Casım el Sani, “Katar bir Türk şirketi üzerinden Türkiye’nin otomotiv endüstrisine yatırım yapacak. Bu Katar’ın da hissesinin bulunduğu ve bu büyük projeyi gerçekleştirmek için diğer Türk yatırımcılarla el ele veren özel bir şirket” dedi.
Gazetede yer alan haberde görüşlerine yer verilen Türkiye’nin Doha Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Burak Güreşçi de Türkiye’de yabancı şirketlere ait üretim tesisleri bulunduğunu ancak Türkiye’nin halen ülkede satılan otomobillerin yüzde 70’ine yakınını ithal ettiğini hatırlattı. Güreşçi, ilk aşamada sedan araç üretiminin hedeflendiğini, daha sonra SUV ve elektrikli otomobil üretimine geçilebileceğini söyledi.
SATIŞ 2021’DE
Yerli otomobil için geçen yılın kasım ayında kurulan konsorsiyumda BMC de yer almıştı. Konsorsiyum, ilk yerli otomobilin prototipini 2019’a kadar tamamlamayı ve satışlara 2021’de başlamayı hedefliyor.
2014 YILINDA % 50’SINE ORTAK OLMUŞTU
BMC’yi Ethem Sancak’ın Es Mali Yatırım şirketi TMSF’den almış, 2014’te ise Katar Silahlı Kuvvetleri BMC’nin yüzde 50’sine ortak olmuştu.
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