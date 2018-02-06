Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Yerli WhatsApp' Ptt Messenger uygulamasından bahsetti. Türkiye'yi heyecanlandıran gelişme oldu. Peki yerli WhatsApp yani Ptt Messenger nedir? Ptt Messenger nasıl indirilir?
Yerli WhatsApp çalışmaları kapsamında PTT Messenger hayat geçirildi. Konuyla ilgili açıklamalar şöyle...
PTT Messenger ile ilgili konuşan Bekir Bozdağ , "Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi." ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Bozdağ, "Bunun ilk uygulamasını da Sayın Başbakanımız Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla görüntülü Bakanlar Kurulu'nda konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarı diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme" dedi.
PTT Messenger, Başbakan Binali Yıldırım tarafından 5 Şubat 2018 tarihinde ilk kez denendi. Bakanlar Kurulu’nun basına açık bölümde PTT Messenger ile Hatay’daki harekat Merkezi’ne görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Yıldırım 2. Ordu Komutanı İsmail Metin ile görüştü. Yıldırım ‘Programın tanıtımını yapıyoruz, bu vesileyle sizin aracılığıyla, Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev alan bütün Kahraman Mehmetçik’e başarılar diliyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz’ sözlerini söyledi.
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