3 | 8

PTT Messenger ile ilgili konuşan Bekir Bozdağ , "Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır. Yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak, daha sonra vatandaşların kullanımına açılacak. Herhangi bir veri, sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi." ifadelerini kullandı.