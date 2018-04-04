Yazar Musa Anter'in 1992'de öldürülmesi ve AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin bazı eylemlerden sorumlu tutulan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da arasında olduğu 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hamit Yıldırım ve emekli Albay Savaş Gevrekci, Musa Anter'in oğlu müdahil Dicle Anter ile tarafların avukatları katıldı.
Anter ailesinin avukatlarından Selim Okuçuoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Yeşil" kod adlı Yıldırım'ın yaşadığı ve hastalıkla boğuştuğu şeklinde haberler aldığını söylediği öne sürülen eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in bilgisine başvurularak, televizyon programında yaptığı konuşmaya açıklık getirmesini talep etti.
AA'nın aktardığına göre; sanık Hamit Yıldırım'ın avukatı da müvekkilinin Şırnak'ta yaşadığını ve Ankara'ya gelip gitmekte sıkıntı çektiğini belirterek, duruşmalardan vareste tutulmasını istedi.
Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tezel, Anter ailesinin avukatının söz ettiği televizyon programı kaydının RTÜK'ten talep edilmesini, eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Pekin'in tanık sıfatıyla bilgisine başvurulması konusunda gelecek celse karar verilmesine ve yargılamada gelinen aşama itibariyle de sanık Hamit Yıldırım'ın duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.
Mahkeme Başkanı Durmuş Ali Erbil, Anter ailesinin avukatının RTÜK'ten talep edilmesini istediği kayıt ve eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı Pekin'in tanık sıfatıyla bilgisine başvurulması kararının celse arasında değerlendirilmesine ve sanık Hamit Yıldırım'ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
İddianamede, Anter'in ölümü, Miroğlu'nun yaralanmasıyla sonuçlanan eylemi Mahmut Yıldırım'ın planladığı ve yönettiği, Hamit Yıldırım'ın eylemi gerçekleştirdiği, dönemin Jandarma İstihbarat Grup Komutan Vekili Savaş Gevrekci'nin ise emri altında bulunan Abdülkadir Aygan'ı faillere yardım için görevlendirdiği öne sürülüyor.
Sanıkların, "Taammüden adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "halkı isyana teşvik ve birbiri aleyhine silahlandırarak mukateleye (öldürme, vuruşma) teşvik etmek" ve "adam yaralamak" suçlarından da cezalandırılmaları talep ediliyor.
Dava Diyarbakır'da açılmış, güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.
Sanıklardan Mahmut Yıldırım ve Abdülkadir Aygan, aynı zamanda Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 16 sanıklı JİTEM davasının da sanıkları arasında yer alıyordu.
Yargıtay, Diyarbakır'daki JİTEM davası ile yazar Anter'in öldürülmesi ve Miroğlu'nun yaralanmasına ilişkin davaların birleştirilmesine, birleşen davanın Ankara'da görülmesine karar vermişti.
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