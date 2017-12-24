HT Magazin’de yer alan habere göre, başrollerini Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy, Gözde Türkpençe, Füsun Demirel ve Somer Karvan’ın paylaştığı ‘Acı Tatlı Ekşi’ cuma günü izleyiciyle buluştu.



Yapımcılığı BKM’nin, yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun üstlendiği filmi izleyen ünlülerin ortak yorumu, “Bu aşk herkesi ağlatır” şeklinde oldu.



YILMAZ ERDOĞAN:

Bir sevgi ilişkisinin bütün iniş çıkışlarının çok bilinçli düşünülerek anlatıldığı çok güzel bir film. Beni ağlattı. Bence oldukça uzun süre yaşayacak filmlerden biri.

EDA ECE:

Harika bir film olduğunu özellikle söylemek isterim. Bana birçok duyguyu aynı anda hissettirdi.

BURAK YAMANTÜRK:

Böyle bir film çıkacağını zaten biliyordum. Çok etkileyici bir film olmuş. Biraz da ağladık.

YEŞİM CEREN BOZOĞLU:

Film ağlatıyor. İzleyecekler mendillerini almadan salona girmesinler.



DOLUNAY SOYSERT:

Yeni yıla girerken içim aşkla ve umutla doldu. İzleyicilere de aynı hissi vereceğine inanıyorum.



AHU TÜRKPENÇE:

Filmi gerçekten çok beğendim. Aynı zamanda kardeşim Gözde ile de performansından ötürü gurur duydum.

Ahu Türkpençe

Dolunay Soysert

Özge Özpirinçci

Buğra Gülsoy

Belçim Bilgin

eda ece

Burak Yamantürk

Yeşim Ceren Bozoğlu

yılmaz erdoğan