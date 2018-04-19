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"Biz festival filmi çektik" diyen Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videonun altına şunları yazdı: Varsın gişede çakılsın ahlakta dimdik ayaktayız çok şükür. Sinema sanatı bilmeyen hadsizlere cevaben bu; siz kim film eleştirmeni olmak kim, gitseniz ne yazar? Sizin gibilerin bu konuda bilgisi uyduruk aşk dizilerinden öteye gitmeyeceğinden yormayın o fındık kıvamında beyninizi, yazık zaten işlevi yok haydi.