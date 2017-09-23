Yeşim Salkım ve Gülben Ergen kavgası

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Ağlayan ve konuşurken sesi titreyen Salkım, “Onun kasetlerini ilk gören kişi benim. Ben otel odalarında basılmadım, onun gibi kimsenin metresi olmadım” sözleriyle eski eşi Hakan Uzan’dan boşanmasından sorumlu tuttuğu Gülben Ergen’i hedef aldı.