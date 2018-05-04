Yeterli talep gelmedi, Beymen halka arzdan vazgeçti

Beymen’in hisselerinin yüzde 100’üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları tarafından akşam saatlerinde KAP'a yapılan açıklamada, halka arzın iptal edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Yönetim Kurulumuz, gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yeterli talebin oluşmaması nedeniyle, Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir."

Beymen’in halka arzında 3-4 Mayıs tarihlerinde talep toplanacaktı. Beymen’in yüzde 43’ünün ortak satışı yöntemiyle halka açılması, ek satışla beraber bu oranın yüzde 49’a kadar çıkması planlanıyordu.

Halka arzda hisse başına 12,80-15,36 TL fiyat aralığı belirlenmiş, halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 1-1,2 milyar TL olacağı ifade edilmişti.

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