Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, dünya lüks perakende sektörünün önde gelen markaları arasında yer alan Beymen’in yüzde 43’ünü ortak satışı yöntemiyle halka açıyor. Ek satış olması durumunda bu oran yüzde 49’a kadar çıkacak.

Hisse başına 12,80-15,36 TL fiyat aralığında gerçekleşecek halka arzın büyüklüğü yaklaşık 1-1,2 milyar TL olacak. Talebin 3-4 Mayıs’ta toplanacağı halka arz sonrasında, Beymen’in piyasa değerinin 2-2,4 milyar TL arasında olması bekleniyor.

Halka arz edilecek payların yüzde 74’ü yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 26’sı ise yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Yurt içi talep toplama işlemleri Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım liderliğindeki toplam 25 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Beymen CEO'su Elif Çapçı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Beymen’in 2010’dan bu yana kesintisiz ve hızlı şekilde 5 kat büyüdüğünü ve bu 7 yılda ortalama yüzde 25’lik önemli bir büyüme performansı ortaya koyduğunu ifade etti.

Geçen yıl yüzde 28 büyüyerek cirolarını 1,3 milyar TL’ye çıkardıklarını belirten Çapçı, “Bu başarı grafiği ve yüksek performanıyla Beymen halka arza hazır bir şirket. Halka arz, Beymen için kurumsal yolculuğunda gururlandıran ve heyecanlandıran bir adım olacak. Beymen’in yaklaşık 50 yıllık başarılarla dolu hikayesinde, şimdi halka arzla birlikte yeni bir döneme geçiyoruz.” diye konuştu.

Çapçı, Beymen hisselerinin 11 Mayıs’ta Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasını beklediklerini aktararak, halka arzdan elde edilecek kaynağın ana hissedarları Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları tarafından, grubun karlı büyümesini desteklemek üzere finansal yapısını güçlendirmek için kullanılacağını bildirdi.

Elif Çapçı, “İkincil halka arz olmayı da düşünür müsünüz?” sorusuna, “Henüz bunu konuşmak için erken. Önceliğimiz halka arz sürecimizi başarılı bir şekilde tamamlamak.” yanıtını verdi.

E-ticaretin yanı sıra omnichannel ve dijital müşteri deneyimlerine ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Çapçı, halen 86 mağazada, toplam 56 binden fazla metrekarede, bin 800’ün üzerinde çalışanla hizmet verdiklerini dile getirdi.

Çapçı, “Çok eğitimli ve perakende alanındaki birçok yeniliği hayata geçirmiş bir çalışan kadromuz var. Büyümemize paralel şekilde istihdamımızı da artırarak, tüm ekibimizle Türkiye için değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bu yılın ilk 2 aylık büyüme performanslarının oldukça yüksek gerçekleştiğini belirten Çapçı, güçlü bir iş modelleri olduğunu ve geçmiş yıllardaki başarılarını 2018’de daha da artırarak büyümek istediklerini söyledi.

Geçen yıl Bağdat Caddesi’ndeki yeni mağazaları Beymen Suadiye’yi açarak önemli bir yatırıma imza attıklarına değinen Çapçı, şunları kaydetti:

“Özellikle Beymen Club yeni mağazalarıyla çok hızlı büyüyor. Bu yıl içinde 5 yeni Beymen Club mağazası açmayı planlıyoruz. Beymen’in en güçlü özelliklerinden biri çoklu formatlı yapısı. Beymen’i çoklu formatlı bir lüks platformu olarak tanımlıyoruz. Multi brand mağazalar, mono brand butiklerimiz, Beymen Club ve bu üç perakende formatını tamamlayan Beymen.com var. Geçen yıl yüzde 49 net büyüme performansı gösteren Beymen Club, toplam 44 mağazaya ulaştı. Toplamda ise 86 mağazayla hizmet veriyoruz. Online lüks modada yüzde 80’e yaklaşan bir pazar payımız var. Şirketin en hızlı büyüyen kanalı olan bu alanda son 3 yılda ortalama yüzde 60’a yakın büyüdük. Mobilde de çok hızlı büyüyoruz.”

Elif Çapçı, 2011’den 2017 sonuna kadar her yıl ortalama yüzde 19 büyüyen ve toplamda 3,6 milyar TL’ye yaklaşan Türkiye lüks moda pazarında Beymen olarak yüzde 35’lik pazar payıyla açık ara farkla pazar lideri olduklarını dile getirdi.

Lüks perakende pazarındaki büyümenin en önemli nedenlerinin başında iç pazardaki güçlü talebin geldiğine işaret eden Çapçı, “Türkiye’de üst gelir grubundaki müşteri sayısının, hedef müşteri sayımızın ve harcanabilir gelirlerinin artması, Avrupa’nın ikinci büyük nüfusuna sahip olmamız, dünya markalarını ve trendleri takip eden genç müşteri kitlesi, kredi kartlarının yaygın kullanımı ve sağladığı taksit imkanı iç pazardaki talebi güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Türkiye lüks pazarındaki yaklaşık yüzde 8 civarında olan turist satışları hızla büyümeye devam ettiğini aktaran Çapçı, Türkiye’nin dünyada en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında bulunduğunu ve bir global lüks merkezine dönüşerek seyahat perakendesindeki yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Beymen’in toplam cirosunun yüzde 11’ini turist satışlarının oluşturduğu bilgisini veren Çapçı, geçtiğimiz yıl 144 milyon TL ile toplam turist cirolarında yüzde 64,7’lik bir büyüme gördüklerini söyledi.

Beymen CEO’su Çapçı, son yıllarda perakende sektöründe en büyük değişimin dijitalleşme alanında yaşandığını belirterek, “Online lüks modada yüzde 80’e yaklaşan bir pazar payımız var. Şirketin en hızlı büyüyen kanalı olan bu alanda son 3 yılda ortalama yüzde 60’a yakın büyüdük. Mobilde de çok hızlı büyüyoruz. Beymen’lerde ve e-ticarette ciromuzun yüzde 45’i, çok güçlü olduğumuz ayakkabı ve çanta kategorisinden geliyor.” diye konuştu.

Dünyaca ünlü moda markalarıyla uzun yıllara dayanan iş ortaklıkları olduğuna dikkati çeken Çapçı, şunları kaydetti:

“Beymen portföyünde 900’ü aşkın moda markası yer alıyor. Büyük global lüks moda markalarının önemli bir bölümü ise Türkiye’de sadece Beymen’lerde satılıyor. Global lüks moda markalarının Türkiye’de tercih ettiği iş ortağı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Beymen’in net perakende satışlarının yüzde 79’unu aralarında Valentino, Dolce&Gabbana, Celine, Fendi, Moncler, Saint Laurent, Canali, Corneliani, Bottega Veneta, Balmain, Givenchy, Etro gibi dünyaca ünlü moda markaları, yüzde 21’ini ise Beymen’in Beymen Club, Beymen Collection, Academia ve diğer özel markaları oluşturuyor. Markalar bize güveniyor, mağazalarımıza, müşteri know-how’ımıza ve büyüme potansiyelimize inanıyor.”