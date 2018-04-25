Önümüzdeki günlerde halka arz edilmesi beklenen Beymen’de halka arz edilecek hisse miktarı artırılarak yüzde 49’a yükseldi.

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları’ndan KAP'a yapılan açıklamada Beymen’in yüzde 43'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 TL nominal değerdeki 67 milyon 176 bin 750 paya kadarlık kısmının halka arz edilmesine karar verildiği duyuruldu.

Aynı duyuruda toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Beymen sermayesinin yüzde 6,0'sına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 9 milyon 373 bin 500 TL nominal değerdeki 9 milyon 373 bin 500 paya kadarlık kısmının ek satış kapsamında satışa sunulabilmesine karar verildiği belirtildi. Ek satışla birlikte yüzde 49’a kadarlık kısım ( 76 milyon 550 bin 250 pay) halka arz edilebilecek. Bu oran daha önce taslak izahnamede yüzde 40 + yüzde 6 olarak duyurulmuştu.

Yeni hisse oranına göre halka arz büyüklüğü 980 milyon TL ile 1 milyar 175 milyon TL arasında değişecek. Beymen’in piyasa değeri ise 2 milyar TL ila 2,4 milyar TL aralığında oluşacak.

Beymen’in halka arz fiyat aralığı geçtiğimiz hafta hisse başına 12.8 - 15,36 TL olarak açıklanmıştı.