YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın saat 10.15’te yapılacak. Sınava 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki toplam 129 bin 291 salonda girecek. TYT’de adaylara 40’ar Türkçe ve Temel Matematik, 20’şer de Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri soruları yöneltilecek. Sınav 135 dakika sürecek.

İlk kez geçen yıl Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda ( YGS) uygulanan ve büyük tepki çeken 15 dakika kuralı, YKS için de geçerli. Sadece sınav saatleri 15 dakika ötelendi. Bu yüzden de sabah oturumlarına saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumuna saat 15.30’dan sonra gelenler sınava alınmayacak. O yüzden sınav yerlerinize zamanında gidin ve sınava geç kalmayın.

YKS NASIL UYGULANACAK?

Aranızdan bazıları önceki yıllarda da üniversite sınavlarına girdi ama büyük çoğunluğunuz ilk kez girecek. O yüzden de sınavın nasıl uygulanacağına bakalım:

SADE BİR KIYAFET GİYİN: Sınava metal aksesuvar içermeyen sade bir kıyafetle gidin.

YANINIZDA BUNLAR OLSUN: Sınava giriş belgeniz. Hangi oturuma girecekseniz o belge yanınızda olsun. Bir de geçerli kimlik belgeniz. Yani nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı ya da süresi geçmemiş pasaport. Şeffaf şişede yanınıza su alabilirsiniz.

SINAV NASIL YAPILACAK?

Sınava giriş belgenizde yazdığı gibi sıra numaranıza oturtulacaksınız. Yerinize oturunca sınava giriş belgenizi ve kimliğinizi sıranın üzerine koyacaksınız. Görevliler önce bunları kontrol edecek ve sınava giriş belgelerinizi toplayacak, kontroller yapılacak. Bu belgenin üzerinde işaret olmasın. Aksi halde sınavınız iptal olur.

KURALLAR VE CEVAP KÂĞIDI: Sonra size sınavda uyacağınız kuralları okuyacaklar. Üzerinde fotoğrafınız, TC kimlik numaranız, adınız ve soyadınız bulunan cevap kâğıtlarını dağıtacaklar. Bunların size ait olup olmadığını kontrol edin.

KALEMLER DAĞITILACAK: Ardından içinde 2 adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutular dağıtılacak.

SORU KİTAPÇIKLARI VERİLECEK: Daha sonra soru kitapçıkları dağıtılacak. Kitapçıklara hızla baskıları için kontrol edin, okunuyor mu, eksik sayfa var mı bakın. Kitapçığın kapağı üzerindeki TC kimlik numarası, adı, soyadı, salon No. ile sıra No. bilgilerini dolduracaksınız ve soru kitapçık numarasını da cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaksınız.

SORU KİTAPÇIKLARI FARKLI OLACAK: Her soru kitapçığının “soru kitapçık numarası” farklı olacak. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak. Ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişecek. Bu yüzden de her adayın cevap kâğıdı farklı olacak.

CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAK?

Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacak. Cevap kâğıdında adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız ve fotoğrafınız yer alacak. Dağıtılan cevap kâğıdı size ait mi kontrol edeceksiniz. Sınava giriş belgenizdeki bilgilerle aynı mı bakacaksınız. Sorun varsa salon başkanına başvuracaksınız. Sizin adınıza düzenlenmemiş bir sınav evrakını kabul ederseniz sınavınız geçersiz sayılır.

BİLGİLER DOĞRU İSE: Baktığınız bilgiler doğru ise o zaman size verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacaksınız. Bunu da doğru yaptığınızı onaylayacaksınız. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değil. Bu yüzden de bu işlemleri eksiksiz ve doğru olarak yapmalısınız.

CEVAPLARI NASIL İŞARETLEYECEKSİNİZ?

Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli olacak. Her soru için 5 farklı seçenek verilecek. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabı. Cevaplar, cevap kâğıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenecek.

YUVARLAĞIN DIŞINA TAŞIRMAYIN: Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışına taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulacak. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacak. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için vazgeçtiğiniz şıkkın temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalı. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayın.

İŞLEMLER İÇİN SORU KİTAPÇIĞINI KULLANIN: Sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. Soruları ya da cevapları başka bir kâğıda yazıp bunları dışarı çıkarmak yasak. Sınavınız iptal olur, ayrıca cezai işlemi de var.

EVRAKLARINIZ EKSİK ÇIKARSA İPTAL: Soru kitapçıklarını ÖSYM toplayacak ve tek tek inceleyecek. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan ya da sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacak.

KAMERALAR KAYDEDECEK: Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecek. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacak. Hatta sınav görevlileri tutanakla belirtmemiş bile olsa kamera kayıtlarında böyle bir durum saptandığında sınavınız iptal edilecek. ÖSYM temsilcileri de sınav sırasında sınav salonlarını denetleyebilecek, gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrolleri yapabilecek.

SAKIN SIRA ÜZERİNDE BIRAKMAYIN: Sınavınızı tamamladıktan sonra kullandığınız cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edeceksiniz. Kesinlikle sıra üzerinde bırakmayın. Sınav son bulduktan sonra eğer görevliler soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını sıra üzerinde bırakabileceğinizi söylese bile kesinlikle soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınav salonundan ayrılmayın.

NE ZAMAN SALONU TERK EDEBİLİRSİNİZ?

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra TYT’de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT’de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT’de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde tuvalete gitmek de dahil ne olursa olsun sınav salonundan çıkamazsınız.

HANGİ BELGELERİ TESLİM EDECEKSİNİZ?

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kâğıdı salondaki görevliler tarafından toplanacak. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kâğıdını almayı unutabilir. O yüzden bu olasılığına karşı derhal uyarıda bulunup teslim almasını sağlamalısınız.

TAKILDIĞINIZ SORULARDA TURLAMA TEKNİĞİNİ KULLANIN

Sınav anında belli sorulara takılıp kalmamalısınız. İlk 40 saniye soru çözümüne yönelik bir şey yapamıyorsanız o soruyu geçmelisiniz. Yapamadığınız soruların kenarına işaret koyabilir, daha sonra zaman kaldığında tekrar bu sorulara bakabilirsiniz. Bu yöntem “turlama tekniği” olarak tanımlanıyor. Kayı Okulları Eğitim Danışmanı Deniz Demirtaş da adaylara şu önerilerde bulunuyor.

- Hızınızı iyi organize edin. Soruya verdiğiniz süreden fazlasını harcamayın.

- Kitapçık türleri ve soruların zorluk derecesi sırası herkes için farklı olacaktır. Zorlandığınız soruyu bırakıp diğer sorulara geçerek sürenizi verimli kullanın.

- Soruları çözerken eğer konu hakkında tam olarak emin değilseniz, şıkları eleme yöntemi ile doğru cevaba ulaşabiliriz. Ancak 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü de unutmayın.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİYLE GİREBİLİRSİNİZ

YKS’ye adaylar, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen fotoğraflı geçici kimlik belgesi ile girebilecek. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce, yarın 07.00 ila 17.00 ve 1 Temmuz Pazar günü 07.00 ila 15.30 saatlerinde, sınav yapılacak merkezlerdeki il veya ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.