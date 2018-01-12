Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir."

Yiğithan Güveli

Sparta Rotterdam

kiralandı