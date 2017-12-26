2018 yılına girmeye gün saydığımız şu zamanlarda sevdiklerinize vereceğiniz hediyede kararsız kaldıysanız, burçlardan yardım alabilirsiniz. İşte yılbaşı için burçlara özel hediye önerileri...
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KOÇ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Ona kendini daima genç ve enerjik hissettirecek eşyalar alabilirsiniz. Ama yeni moda ve marka olmasına da dikkat edin. Başı veya saçları için kullanabileceği herhangi bir aksesuar, takı veya enerjik ve dinamik kokulardan çok hoşlanacaktır. Hediye seçerken, spor yaparken kullanacağı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Arabası için seçeceğiniz bir hediye de ona keyif verir.
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Mango asimetrik küpe 18 TL
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Pull and Bear Star Wars sweatshirt 130 TL
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Yves Rocher Comme une Evidence EDP 100 ml 185 TL
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H&M yıldızlı taç 30 TL
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BOĞA BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
O yeni moda olan şeylerden çok klasik ve değerini kaybetmeyecek hediyelerden hoşlanır. Antikalar, değerli taşlar, gümüş eşyalar, klasik kokular, boynunda kullanacağı takılar, fular, çiçek, bahçesi için kullanabileceği bir eşya, tablo gibi hediyeler seçebileceğiniz gibi romantik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış bir sofra da hazırlayabilirsiniz.
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Lancome Tresor 50 ml parfüm - Boyner 340 TL
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So Chic gümüş kolye 151 TL
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Vakko ipek fular 219 TL
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Giorgio Armani Acqua Di Gio Homme erkek parfüm seti 385 TL
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İKİZLER BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Değişik ve yeni şeyleri sever. Her türlü aksesuardan ve rahat kıyafetlerden hoşlanır. Yüzük ve bileklikler, canlılık veren çiçek kokuları, renkli fularlar, kemerler, eldivenler, spor ayakkabılar, giyim eşyaları, bilgisayar aksesuarları, kitap ve canlı müzikler, cep telefonu veya telefon aksesuarı gibi hediyeler seçebilirsiniz. Renk olarak en çok sarıyı ve canlı renkleri tercih eder. Evlerinde kullanabilecekleri cam ve parlak metalden yapılmış objeler, duvarına asacağı tablolar da hediye seçiminiz için uygun olabilir.
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Estee Lauder Modern Muse 50 ML kadın parfümü 325 TL
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Chavin erkek bileklik - Hepsiburada 47 TL
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Tchibo akıllı telefon spor kol bandı ve matara seti 70 TL
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Bershka işlemeli kemer 39.95 TL
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YENGEÇ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Romantik ve geçmişi çağrıştıran eşyalardan, maddi değerinden çok manevi değeri yüksek hediyelerden, uçuk mavi, pembe, gümüşi renklerden hoşlanır. Gündüz hafif çiçek kokuları geceleri ise daha kuvvetli kokular ona yakışır. Çanta, atkı, şal ve gözlük kullanmayı sever. Eski takılarda, minik antika biblolara, ev aksesuarlarına, özellikle de yastıklara bayılır. Gece kıyafetleri, iç çamaşırı, gecelik, sabahlık, pijama gibi hediyelerde onu mutlu eder.
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Koton desenli şal 25 TL
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Ray ban güneş gözlüğü - Atasun Optik 413 TL
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Oysho pembe pötikareli sabahlık 99.95 TL
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Ann Ross 3'lü kombin dekoratif kırlent seti 22.22 TL
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ASLAN BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Dikkat çekmeyi ve gösterişi seven bu insana kesinlikle basit, ucuz ve sıradan bir hediye almayın. Kaliteli markalar, pahalı ve dikkat çeken kıyafetler, değerli takılar, parfümler veya her ne alacaksınız mutlaka gerçeğini alın. Eğer maddi olarak onu memnun edecek şeyler alamayacağınızı düşünüyorsanız, kendi yaratıcılığınızı kullanarak ona yaptığınız bir şeyi de hediye edebilirsiniz. Canlı, parlak renklere, özgün ve yaratıcı şeylere bayılır. Arkasından şık ve eğlenceli bir mekana gidebilirsiniz.
Son derece ayrıntıcı, eleştirici ve titiz Başaklar’a hediye almak pek de kolay sayılmaz. Başaklar için kesinlikle kullanışlı, sade, pratik, sağlam bir hediye seçmelisiniz. Sağlıklarına ve hijyene düşkün oldukları için alacağınız eşyaların doğal malzemeden yapılmış, kolayca temizlenebilen bir yapıda olmasına dikkat edin. Düzeni sevdikleri için evlerini, çantalarını, dolaplarını, ofislerini düzenli tutmalarını sağlayan hediyelerde alabilirsiniz.
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Bambum kahve takımı seti 109.00 TL
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Incia natural serum 75 TL
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Mavi çift cepli haki kadife gömlek 110 TL
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Wesse erkek kol saati 238 TL
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TERAZİ BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Her zaman zarif ve şık olan Teraziler hoş giyim tarzlarıyla dikkat çekerler. Asimetrik çizgilerden çok hoşlanırlar. Bunları son derece uyumlu bir şekilde taşımayı başarabilirler. Pastel renkleri, hafif kumaşları tercih ederler. Yelekler, şapkalar, çekici kokular, sonbaharı anımsatan renkler onlara uygundur. Ayrıca onlara kalp motifli kutular, aksesuarlar gibi sevgi temasını ön plana çıkaran hediyeler de seçebilirsiniz. Evlerini düzenlemekten hoşlandıkları için evlerinde kullanacakları bir hediye de alabilirsiniz.
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SZN Mobilya ahşap masa
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Vestel Mix and Go blender 139 TL
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Adl kısa kazak 100 TL
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Tom Ford Black Orchid parfüm 330.00
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AKREP BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Her zaman gizemli ve çekici görünmeyi başaran Akrepler için siyah ve kırmızı rengin hakim olduğu kıyafetler, aksesuarlar, ipek, saten ve kadife kumaşları seçebilirsiniz. Gündüz kıyafetlerinde dikkat çekmeyen sade çizgileri severken, geceleri seksi ve çekici kıyafetlerle görünmeyi tercih eden Akrepler kıyafetlerinde genellikle dar kesimleri tercih ederler. Çanta, gözlük, iç çamaşırı gibi hediyelere de bayılırlar. Kokuları da genellikle dikkat çekici ve etkileyicidir.
Her zaman özgür ve rahat olmayı seven Yay burcu insanı, her an bir yolculuğa çıkacakmış gibi giyinmeyi sever. Bu yüzden spor kıyafetler ona çok uygundur. Spor ayakkabılar, eşofmanlar, polo yaka süveterler mavi ve mor tonları onlara çok yakışır. Evlerine hediye almayı düşünüyorsanız otantik objeleri, pratik ve kullanışlı eşyaları tercih edebilirsiniz. Seyahat çantası veya kamp malzemeleri de hoşuna gidecektir.
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Nike eşofman altı 149.90 TL
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Decathlon seyahat çantası 139.99
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Polo yaka düz triko kazak 90 TL
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D&R Lenco by Classic Phono TT-28C Hoparlörlü Pikap 399.00 TL
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OĞLAK BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Genellikle geleneksel ve ciddi görünen Oğlaklar için kalite çok önemlidir. Klasik bir şıklığı her zaman tercih ederler. Koyu renkler, uçuk gri ve pastel tonlar, kaliteli deri kemerler, el çantası ve klasik parfümleri çok severler. Eskiye oldukça bağlı oldukları için modası geçmeyen çizgiler onlar için önemlidir. Evi için bir hediye almayı düşünüyorsanız, bir satranç takımı, aile resimlerini sergileyecekleri bir resim çerçevesi, porselen takımlar veya bir duvar saati çok hoşuna gidecektir.
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Hotiç erkek deri kemer 69.00 TL
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Bernardo 24 parça porselen yemek takımı 175.00 TL
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Forever New işlemeli siyah portföy çanta 189.90
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N11 Star Wars duvar saati Armada Avm Zen Design 79.00
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KOVA BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Özgürlüğüne düşkün, yenilikçi ve asi ruhlu Kova için kesinlikle orijinal bir hediye düşünmelisiniz. Genellikle başkalarına benzemekten hoşlanmadıkları için sıra dışı şeylerden hoşlanırlar. İlginç aksesuarlar, en son teknolojiye göre yapılmış elektronik ürünler, elektrikle çalışan ilginç eşyalar, gelecek yılın modasını yansıtan kıyafetler, bilgisayar aksesuarları, en son moda olan parfümler, bilimkurgu kitapları veya filmler onun favorisi olabilir.
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Fujifilm Instax Mini 70 Kırmızı Kamera 559.00 TL
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Aldoux Huxley Cesur Yeni Dünya - D&R 13 TL
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Sony extra bass wireless speaker - Teknosa 199.00 TL
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Philips kulakiçi kulaklık - Vatan Bilgisayar 129.00 TL
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BALIK BURCUNA YILBAŞI HEDİYESİ TAVSİYELERİ
Duygusal, hayalperest, romantik ve sanatçı ruhlu Balıklar iyimserlikleri ve yardımseverlikleri ile de tanınırlar. Ruh halleri değişken olduğu için kıyafetlerinde de bu zıtlığı yansıtmaktan hoşlanırlar. Fantastik ve süslü şeyler kullanmaya bayılırlar. İlginç aksesuarlar, pelerin, şapka, çorap, ayakkabı gibi hediyeler hoşlarına gidecektir. Ayrıca değerli taşlara takılara, gözlüklere ve balık motifli objelere de bayılırlar. Üzerlerine tam oturan giysilerden ziyade hafif dökümlü olan şeyleri severler.
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Penti külotlu çorap 23 TL
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Machka simli jakar elbise 678.00 TL
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Yargıcı taşlı bileklik 99.90
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