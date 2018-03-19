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"Üretimin artmasıyla trança, sinarit ve mercan da diğer Akdeniz balıkları gibi sofralarda yerini almaya başlayacak. Türkiye su ürünleri sektöründe son 10 yılda yaptığı yatırımlarla lider konuma geldi. Türk denizlerinde yetişen çipura ve levreğimizi 50'den fazla ülkeye ihraç ediyoruz ancak pazarlama konusunda bazı sıkıntılar var. Bu konuda biraz daha çalışmamız lazım."