Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2017-2018 sezonu Devre Arası Temsilciler Semineri’nin resmi açılışı yapıldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, açılışta yaptığı konuşmada, “TFF olarak amacımız; Türk futbolunu en üst noktaya taşımak. Bunu yaparken de sizlere büyük görevler düşüyor. İyi temsilcilik kulüplere bol ceza kesecek raporlar yazmak değil, sezgileri, kararları ve tedbirleriyle müsabakanın güvenliğini sağlamaktır. Özellikle merdiven boşluklarına dikkat etmenizi rica ediyorum. Gerekirse maçı başlatmayın. Bu yetkiyi de buradan sizlere hep beraber veriyoruz. İnsan sağlığı ve güvenlik, tribünlerin acil durumlarda tahliyesi açısından çok önemli. FIFA ve UEFA maçlarındaki o görüntüyü bizlerin de sağlaması lazım” dedi. Sezonun ikinci yarısındaki rekabetin üst düzeyde olacağını aktaran Demirören, “Bizleri çok daha zorlu, rekabet düzeyi yüksek bir ikinci yarı bekliyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da zorlu süreçlerin üstesinden geleceğinize inanıyoruz” diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER