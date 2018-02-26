Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Senenin Yıldızları ödül töreninde iş güvenliğinin önemine dikkat çekti ve sıfır iş kazası hedeflediklerini söyledi. Ülker “Benim için, hiçbir başarı kriteri, Yıldız Holding bünyesindeki çalışanlarımızın, sağlığı ve güvenliğinden daha önemli değil ve kabul edilebilir tek hedefim ‘sıfır iş kazası” dedi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 10. kez düzenlenen ödüller için 154 proje başvurdu. Bu projelerden yaklaşık 150 milyon dolar maliyet avantajı elde edildi.