Oyun dünyasında her yıl çok değişik gelişmeler yaşanıyor. Futbolcuların oyun oynayarak Twitch’te yayın yapma furyasında akılda kalan en ünlü isim kuşkusuz Neymar. Fakat artık Neymar’ın da rakipleri var. Tottenham Hotspur’dan tanıdığımız Kieran Trippier, Dele Alli ve Harry Kane ezber bozan bir hareketle Twitch tarihine geçen isimler oldu. Eski progamcı, şimdi Twitch yayıncısı olan Ninja, yayınında bu Premier Lig’in 3 yıldız futbolcuya son dönemin popüler oyunu Fortnite’ı oynatmayı başardı. Akıllara kazınan Dele Alli’nin gol sevinci ve El Clasico olarak bilinen Barcelona ve Real Madrid maçına özel bir görsel de hazırlandı, La Liga da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu süreçte aklımıza takılan bir soru da cevap buldu. Futbolcular gündelik hayatlarında hangi oyunu oynarlardı? Futbol oyunlarıyla mı vakit geçirirler, yoksa farklı oyunlarla mı haşır neşir olurlardı? Anladık ki futbol oyunlarını pek tercih etmiyorlar. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

Dünya çapında 45 milyondan fazla oyuncusu olan Fortnite, birçok farklı projeyle karşımıza çıkacak belli ki... Geçen hafta Türkiye operasyonunu da duyuran ekip, bu yıl E3 Fuarı’nda Fortnite Celebrity Pro-Am isminde bir özel turnuva planlıyor. 50 ünlü ismin, 50 programcıya karşı mücadele edeceği format kuşkusuz bütün dikkatleri üzerine toplayacak. Bu 50 ünlü isim konusunda şimdiden büyük merak içerisindeyiz. Programcıları tahmin edebiliyoruz lakin dünya çapında kimleri o arenaya alacaklar asıl merak konusu o. Belli mi olur Rihanna, Katy Perry gibi isimleri önce oyunu oynarken sonra da oyunda bir karakter olarak görebiliriz.

Oyun, battle royale yani aksiyon esnasında inşaat mekaniklerini ekleyerek alışılmışın dışında bir oyun deneyimi sunuyor. Özellikle şiddet ve vahşet unsurunun bulunmadığından küçük yaştaki çocukların gelişimlerine katkı sağlıyor. Geliştirici ekip popüler kültür unsuru olan çizgi roman ve aksiyon filmlerini de kullanmaktan geri kalmıyor. Yakın zamanda vizyona giren Avengers filmiyle Thanos’un Sonsuzluk Eldiveni oyuna eklendi. Ayrıca oyuna Türk Lirası dahil edildi. Böylece alışverişlerinizi yerel para birimiyle yapabilmenizi, yabancı dil sıkıntısı çekenlere de Türkçe oynamasını sağlıyor. Yeni başlayacak dördüncü sezonla e-spor arenasında, özellikle de ülkemizdeki potansiyeli daha da yükseleceği, yatırımların artacağını söyleyebiliriz. Sizi strese sokmadan hızlı ve eğlenceli bir oynanış sunan Fortnite bizleri daha çok kez şaşırtacak gibi duruyor.