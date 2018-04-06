HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta piyasaya sürdüğü ‘Kış Gülleri’ adlı albümünün yanı sıra Sezen Aksu imzalı ‘Hele Bir Dokun Hele Bir Yan’ ve ‘Bir Seni Tanırım’ isimli parçaları da ilk kez seslendirecek.

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