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Tutulma zamanı Ay Dünya’ya çok yakın olacak, % 30 daha parlak, %14 daha büyük görünecek, bu yüzden SÜPER AY olacak. Tutulma anında Ay’ın etrafında Güneş’ten yansıyan ışınlar onu kırmızı hatta kızılımsı bir renk almasına neden olacak bu da Ay’ı KANLI AY yapacak.