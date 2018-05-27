Yılın İş İnsanı Koç Profesyoneli ise Adnan Bali oldu

Yılın Global Türk Profesyoneli Vodafone Grubu Ticari Operasyonlar ve Strateji Dünya Başkanı ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray olurken, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç Yılın İş İnsanı seçildi. Yılın Profesyoneli ödülünü İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali alırken, Yılın Bürokratı ödülü KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli’nin oldu.

Yılın Sivil Toplum Önderi de TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik seçildi. Gecede Erkek Girişimci ödülü Nusret Gökçe’ye, Kadın Girişimci ödülü ise Başak Taşpınar’a gitti.