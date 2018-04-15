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Futbol

Yılmaz Vural, Samsunspor maçında çileden çıktı!

15.04.2018 - 14:25 | Güncelleme:

Eskişehirspor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında kümede kalma yolundaki rakiplerinden Samsunspor'u ağırlarken maça Yılmaz Vural damga vurdu! Yılmaz Vural, sarı kart gören ve sakinleşmeyen oyuncusunun boğazına sarıldı!

  • 1 Yılmaz Vural'dan olay hareket! Eskişehirspor-Samsun maçında çileden çıktı, oyuncusunun boğazına sarıldı!
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    Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor ile Samsunspor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

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  • 2 Yılmaz Vural'dan olay hareket! Eskişehirspor-Samsun maçında çileden çıktı, oyuncusunun boğazına sarıldı!
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    30 haftada topladığı 34 puanla 15. sırada bulunan Samsunspor, 31 puanı bulunan Eskişehirspor karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapadı.

  • 3 Yılmaz Vural'dan olay hareket! Eskişehirspor-Samsun maçında çileden çıktı, oyuncusunun boğazına sarıldı!
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    Samsunspor, 30. dakikada Çağrı Ortakaya'nın Hürriyet Güçer'e yaptığı sert müdahalesi sonrasında 10 kişi kalırken maça Yılmaz Vural damga vurdu. 

  • 4 Yılmaz Vural'dan olay hareket! Eskişehirspor-Samsun maçında çileden çıktı, oyuncusunun boğazına sarıldı!
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    Mücadelede ilk yarının sonları oynanırken yaşanan pozisyon sonrasında iki takım oyuncuları bir anda gerildi.

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  • 5 Yılmaz Vural'dan olay hareket! Eskişehirspor-Samsun maçında çileden çıktı, oyuncusunun boğazına sarıldı!
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    Eskişehirspor'da Semih Güler, pozisyondan sonra sarı kart görse de sakinleşemedi.

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Yorumlar 5
  • Misafir 13 dakika önce
    Adam haklı takım küme düşme tehlikesi var o ise oyunda atılacak hareket ediyor
  • Misafir 13 dakika önce
    Bein Sports bunları gösteriyor, topun çizgiden geçip geçmediğini göstermiyor..
  • Misafir 14 dakika önce
    Ne yapsın adam, futbolcuların çoğunun eğitimi varmı belli değil ama hepsi idol olmaya çalışıyor.
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