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"Ben perşembe günü geldim ve cuma günü Rizespor maçına gittim. Profesyonelce davransam o maçın ardından gelirdim. Ne katkım olabilirdi ki? Kalan 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldık. Bu az bir şey değil ama üzülüyorum neyse yapacak bir şey yok.