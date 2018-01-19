Göztepe'nin Fransız orta saha oyuncusu Yoan Gouffran, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Gomis'in bir golcünün sahip olması gereken tüm özellikleri taşıdığını söyledi.

Gouffran, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de forma giyen Fransız futbolcular içinde en iyi Gomis'i tanıyorum. Kendisi çok golcü bir oyuncu. Gomis ile Fransa'da karşılıklı oynadık. Orada da çok gol attı. Her sezon ortalama 20 gol atıyor. Gomis'in karakterinde gol var. Galatasaray'da da çok iyi bir performans sergiliyor." dedi.

Gomis'in gol krallığı yarışında iddialı konumda bulunmasının kendisini şaşırtmadığını söyleyen Gouffran, "Bu başarısı beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü çok çalışkan bir oyuncu. Ayrıca özel bir hoca ile çalıştığını da biliyorum." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE KARŞISINDA TAKIM RUHUMUZA GÜVENİYORUZ"

Gouffran, Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk rakipleri Fenerbahçe ile zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kadıköy deplasmanında kazanmak için mücadele edeceklerini aktaran Fransız futbolcu, "Tabii ki zor bir maç olacak. Bugüne kadar takım ruhumuz bize çok katkı sağladı. Fenerbahçe karşısında da takım ruhumuza güveniyoruz."

"ARSENAL'E GİTMEYEREK DOĞRU BİR TERCİH YAPTIM"

Gouffran, 10 yıl önce Caen'da çıkış yakaladığı dönemde Bordeaux ve Arsenal'den transfer teklif aldığını, tercihini ise Fransız ekibinden yana kullandığını söyledi.

Bordeaux'un transferi için daha ısrarcı taraf olduğunu anlatan 31 yaşındaki futbolcu, "Bordeaux'un o dönemde teknik direktörü Laurent Blanc'dı. Bu da tercihim de çok etkili oldu. Arsenal'e gitmeyerek doğru bir tercih yaptım. Bordeaux'daki ilk senemde Fransa şampiyonu olduk. O zaman transfer olsaydım Arsenal'de oynamayabilirdim, çünkü çok iyi oyunculara sahiptiler ve ben de henüz 21 yaşındaydım." yorumunu yaptı.

"NASRİ GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Fransa Milli Takımı'nın genç yaş kategorilerinde forma giyen Gouffran, A Milli Takım'da oynayamamasını ise şöyle açıkladı:

"Orta sahanın solunda oynuyordum ve o bölgede çekişme çok fazlaydı. Ribery ve Nasri gibi oyuncular vardı. Orada seçilmek biraz daha zordu. Ribery 21 Yaş Milli Takımı'nda oynarken ben 19 Yaş Altı Milli Takımı'ndaydım. Ribery, A Milli Takıma yükselince beni onun yerine 21 Yaş Altı takımına almışlardı. Orada Nasri ile birlikte oynadık. Nasri, çok takdir ettiğim ve yetenekli bir oyuncu."

Gouffran, "Antalyaspor'dan ayrılması gündemde olan Nasri ile yıllar sonra bu kez Göztepe'de birlikte oynamak ister misin?" sorusuna, "Açıkçası Türkiye'de çok fazla görüşmedik. En son onlara karşı oynadığım maçta karşılaştık. Nasri gelmek isterse neden olmasın. Nasri, gerçekten müthiş bir oyuncu." yanıtını verdi.

"ŞAMPİYONLUK KOLAY DEĞİL"

Yıllar sonra Süper Lig'e dönen Göztepe'de sezon başında hedefin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Gouffran, şampiyonluk şansları hakkında şu yorumu yaptı:

"Açıkçası şampiyonluk kolay değil fakat bizim hedefimiz her zaman kendimizi geliştirip ligi en üst sırada bitirmek. Buraya geldiğimde sezon sonu için hedefimiz ligde kalmaktı. Ama çok iyi bir performans gösterdik ve ilk yarıyı 6. bitirdik. İkinci yarıda da yaptıklarımızın üstüne koymak ve ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Fransız oyuncu, ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalmasıyla ilgili olarak ise, "Umarım ikinci yarı daha iyi olacak, ben öyle olacağına inanıyorum. Buraya geldiğimde fiziksel olarak hazır değildim ve uzun süredir antrenman yapmamıştım ve akabinde bir sakatlık geçirdim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. İkinci yarıda daha iyi bir performans sergileyerek Göztepe'ye katkı sağlayacağıma inanıyorum." şeklinde konuştu.

"SABRİ'NİN BİZE ATTIĞI GOLÜ HATIRLAMIYORUM"

Yoan Gouffran, 2008-2009 sezonunda Bordeaux forması giydiği dönemde UEFA Kupası 3. turunda Galatasaray'a elendikleri eşleşmeyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Galatasaray'a karşı Bordeaux'da oynadığımız 0-0'lık maçı hatırlıyorum, İstanbul'daki 4-3'lük maçı ise çok fazla hatırlamıyorum. Hatta Enes, Galatasaray deplasmanına giderken Sabri'nin o maçta bize gol attığından bahsetti. Ben de şaşırdım, Sabri'nin bize attığı golü hatırlamıyordum, sonra izledim. O zaman da Galatasaray'da iyi futbolcular vardı. Sabri'nin adını biliyordum, o zaman A Milli Takım'da da oynuyordu."

Gouffran, son olarak Süper Lig'in ilk yarısında en beğendiği oyuncuları, Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis, Cenk Tosun ve Talisca olarak açıkladı.

Yoan Gouffran

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