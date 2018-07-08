98 yaşındaki Ferdi Merter, şubat ayında düşüp kalçasını kırmıştı. Tedavi sürecinde fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan Ferdi Merter’in yaşam savaşı sürüyor.

Almula Merter, "Hayatımın zor paylaşımlarından biri, Babam yoğun bakımda. Her türlü kan grubu kabul ediliyor. Hastane dönüşüm yapıyor. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum, yaşıyoruz ailemle. Desteğinizi bekliyorum" dedi.



Merter'in kampanyasına Berna Laçin, Onur Büyüktopçu ve Furkan Palalı'dan destek gecikmedi. Ünlü oyuncular da Ferdi Merter için takipçilerinden yardım istedi.