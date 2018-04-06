Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) dördüncüsü 17 Mart'ta gerçekleştirilmişti. Yabancı dil yeterliliğini belirlemek için yapılan YÖKDİL sınavına katılan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda aramalarını sürdürüyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 YÖKDİL sonuçları ile ilgili merak edilenler...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları ile ilgili bekleyiş sürüyor. İlk defa 2017 yılında yapılan ve 17 Mart 2018 tarihinde dördüncüsü gerçekleştirilen YÖKDİL sonuçları henüz açıklanmadı. YÖK'ün resmi internet sitesinde ise sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Geçtiğimiz sınav sonuçlarına baktığımızda, sonuçlar sınavdan sonra 3-4 hafta içerisinde açıklanmıştı. Buna göre 17 Mart'ta uygulanan YÖKDİL sınav sonuçlarının da bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. YÖKDİL sonuçları ile ilgili bir açıklama yapıldığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

YÖKDİL sonuçları yokdil.yok.gov.tr adresinden açıklanacak.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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