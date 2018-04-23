Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Uzunkum mevkisinde Ersin G. (27) yönetimindeki servis aracı, Sezai K. (61) idaresindeki dolmuşa arkadan çarptı.

İHA'nın aktardığına göre; çarpmanın etkisiyle dolmuş yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada dolmuşta bulunan 11 yolcu ile araç sürücüleri yaralanarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 9’u Ünye Devlet Hastanesine, diğerleri ise ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası yol ortasında kalan minibüs ve şarampole düşen dolmuş çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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