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Youtube, şarkıcılar ve şarkının oluşmasında rol alan müzisyenler için önemli bir gelir kaynağı haline geldi. Bugüne kadar yüklenen videoların görüntülenme sayısında Sezen Aksu ile 18 yıl önce vefat eden Ahmet Kaya ilk 2 sırayı paylaşıyor. Aksu’nun 622 bin videosu 2 milyar 207 milyon 96 bin kez, Kaya’nınsa 142 bin videosu 2 milyar 139 milyon 388 bin kez görüntülendi.