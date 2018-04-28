YSK kararları Resmi Gazete'de

YSK'nın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin 303, 306, 307 ve 308 sayılı kararları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, seçmen kütüğü verilebilecek siyasi partilerin, seçime katılabilme yeterliliğine sahip olmaları gerekecek. Bu kapsamda Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisine seçmen kütükleri verilebilecek.

Seçmen kütüğü örneklerinin verilebilmesi için ilçe seçim kurulunca hesaplanan bedelin maliye veznesine ödenmesi ve alındı makbuzu aslının ilçe seçim kuruluna ibraz edilmesi gerekecek.

298 sayılı kanunun 47. maddesinde sözü edilen seçim dönemi kavramından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101 ve 127. maddeleri ile 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinde, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinde ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8. maddesinde yer alan 5 yıllık dönemler anlaşılacak.

Seçmen kütüğü örneği istemeye siyasi parti genel merkezleri yetkili olacak ancak yetki verilmesi koşuluyla il ve ilçe başkanları da kendi seçim çevreleriyle ilgili istemde bulunabilecek. Seçmen kütüğü örneği istemleri bir seçim döneminde ikiden fazla olamayacak.

Kağıt ortamında verilecek seçmen kütüğü örneklerinin gideri karşılığı 2018 yılı için her seçmen başına 6 kuruş olarak ödenecek. Bu bedel maliye veznesine yatırılacak, bunlara ait fotokopi masrafı seçim ödeneğinden karşılanacak.

Seçmen kütüğü örneği verilmesi istemleri elektronik ortamda karşılanabilecek. Bu seçmen kütüğü örnekleri ise ücretsiz olarak verilecek.

SEÇİM GÜNÜ UYGULANACAK YASAKLAR

24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla içki, silah taşıma ve yayın yasağı uygulanacak.

Bu kapsamda, oy verme günü olan 24 Haziran Pazar günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesi ile içilmesi yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, 5237 sayılı kanunun ilgili maddesi uyarınca köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamayacak.

Oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim yasaklarına ve yukarıdaki kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyo ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER