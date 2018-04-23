Kararda, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdiği hatırlatılarak, bu kapsamda seçime katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin tespit ve ilanında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.
298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrası uyarınca, siyasi partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği vurgulanan kararda, aynı hükmün devamında da bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiğinin hükme bağlandığı aktarıldı.
Kararda, şunlar kaydedildi:
"2820 sayılı Kanun'un 20. maddesinin birinci fıkrasında ise siyasi partilerin ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve kurulmuş ise belde teşkilatından meydana geleceği, parti tüzüğünde ilçe disiplin kurulunun teşkilinin de öngörülebileceği ve beldelerde teşkilat kurulmasının zorunlu olmadığı düzenlemesine yer verilmiştir.
Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında, siyasi partilerin seçimlere katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır.
Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinde, ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür. İlçe teşkilatının varlığından bahsedilmesi için ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması gerekmektedir."
SEÇİME GİRECEK PARTİLER
Buna göre, 24 Haziran 2018'den en az altı ay öncesi itibarıyla teşkilatını kuran ve büyük kongrelerini yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisinin seçime girebileceği belirtildi.
Ayrıca, TBMM'de grubu olan partilerin AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti olduğu kaydedildi.
OY VERME SAATLERİ
Öte yandan, seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
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