YTÜ ve Uyumsoft'tan akademik işbirliği

İmza törenine, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Rektörü Prof.Dr. Bahri Şahin, YTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Galip Cansever, Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, Uyumsoft Genel Müdürü Hüseyin Şahin ve Uyum Akademi Yöneticisi Kerim Şahin katıldı.

Üniversite- sanayi işbirliği kapsamında, Uyum Akademi tarafından yürütülecek olan projede; Uyumsoft’un üretmiş olduğu her türlü yazılım ve sistemlerinin, üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim programlarında ders aracı olarak kullanılması, gerekli desteğin sağlanması ve bilimsel faaliyet konularında işbirliğinin sürdürülmesi konuları yer alıyor.

Üniversitenin ve teknoparkın potansiyeli ‘sinerjiye’ dönüşüyor

YTÜ Rektörü Prof.Dr. Bahri Şahin, işbirliği ile ilgili şunları söyledi:

"Üniversitemizin, çok büyük bir potansiyeli var. Üniversitemizin potansiyeli ile YTÜ Teknoparkımızdaki firmaların potansiyelini birleştirip, bir sinerji oluşturmayı istiyoruz. Bunun için üniversitemizde kümelenme çalışması yaptık. YTÜ’nün 18 alanda faaliyet gösterdiğini ve bunların arasında ileri malzeme teknolojisi, biyomühendislik, otomotiv enerjileri gibi alanlarda yoğunlaşma olduğunu gördük. Kısaca bu kümeleri, teknoparkımızda karşılığı olan firmalar ile buluşturacağız. Ülkemizin yazılım ve danışmanlığında öncü firmalarından olan Uyumsoft ile yaptığımız işbirliğini, diğer şirketlere de yaygınlaştırmayı istiyoruz. Nitekim YTÜ Teknoparkımızda, yaklaşık 360 şirket, 70 kuluçka merkezi ve 7 bin ar-ge çalışanı bulunuyor.”

YTÜ’nün bir ar-ge üniversitesi olduğunu ifade eden Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Üniversitemizde, 1700 civarında öğretim üyemiz bulunuyor ve bunların yarısı ar-ge çalışmalarının içerisinde. Yaklaşık 36 bin öğrencimizin 10 bin 500’ü lisanüstü öğrencisidir ve bu öğrencilerimizin yüzde 20'si doktora yapmaktadır. Kısaca, proje çıktıları, yayın çıktıları ve üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarıyla YTÜ, ülkemizin önde gelen ar-ge üniversiteleri arasındadır. Buradan ilk kez açıklıyorum ki, üniversitemizde, Uygulamalı Bilimler Fakültesini hayata geçiriyoruz. Dekan ataması yapıldı. Uygulamalı Bilimler Fakültesi bölümlerinden bir tanesi de, Uygulamalı Yazılım Mühendisliği bölümü olacaktır. Burada, 3 yıl üniversitede, 1 yıl sanayinin içinde olunacak. Böylece 4 yılın sonunda, teorik bilginin yanı sıra, iş dünyası bilgisi olan mezunlar yetiştireceğiz.”

Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına hız veriyor

Uyumsoft’un önümüzdeki dönemde üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarına hız vereceğini kaydeden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi:

"Üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarımıza hız vererek, yeni dönemde arttıracağız. Uyumsoft olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübemizi, gelecek nesillerle ve ülkemizle paylaşırken, diğer taraftan dünyaya açılma ve yazılımda bir dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. YTÜ ile yaptığımız akademik işbirliğini, diğer üniversitelerimize yaygınlaştırmaya devam ediyoruz."