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Hayvansal proteinin en kolay ulaşılabilir ve en ekonomik kaynaklarından biri olan yumurtanın biyoyararlılığı en yüksek, en iyi sindirilebilen, kalitesi yüksek proteinler içerdiğini dile getien İrkin, şunları kaydetti: "Yumurtada proteinler dışında bulunan en değerli besin elementleri, vitamin E ve D, omega 3 esansiyel yağ asitleri, B2, B6, B12 vitaminleri, çinko, demir, bakır, folat ve ksantofil bulunur.