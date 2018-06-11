HT Egeli'de yer alan habere göre, Manisa’da Yunusemre Belediyesi’nin, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5500 Konutluk Akgedik Yunus Kent Toplu Konut Projesi’nin ilk etabında teslim süreci başladı. Yunus Kent’te 1101 konutun anahtar teslim töreninde ev sahibi olan vatandaşlar heyecanla evlerini gezdi.

ANAHTAR VERİLDİ

Törene TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Recai Berber, Yunusemre Belediyesi’nin AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplu konut alanında gerçekleştirilen teslim töreninde temsili olarak 11 hak sahibine anahtarlarını teslim eden Başkan Çerçi ve TOKİ Başkanı Turan, teslim sürecinin en geç 2 ay içerisinde tamamlanacağını müjdeledi. Başkan Mehmet Çerçi, yaklaşık 4 yıldır uğraştıkları projenin birinci adımı bitirdiklerini ifade etti. 119 bin metrekare alan üzerine kurulan ilk etap projesinde 900 adet 2+1, 201 adet 3+1 konut tipinden oluşan toplam 1101 konut, 39 ticari alan, 1 cami, bin 90 araçlık otopark, 1 çocuk oyun parkı, spor tesisleri, 1 meydan ve kent parkı bulunduğunu ifade eden Çerçi, yeni bir kent oluşturduklarını söyledi.

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