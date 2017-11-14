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Öncelikli olarak magazin figürü haline gelmek istemediğim için daha fazla yorum yapmak istemiyorum. İsviçre, ABD temsili ülkeler. Konuları yanlış anlamayı sevenler için Norveç diyelim. Fakat Elçin'in stilist arkadaşını modacı, marka bir ürünü tasarım ürün zannedip bir platformda tartışmışlardı. Bir bilgi eksiklikleri var.