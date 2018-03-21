Kocaeli'nde yaşayan Palangur ve Yaşar ailelerinin kızları Havvanur ve Cemre, televizyonda gördükleri LÖSEV reklamlarından etkilendi ve saçlarını lösemili çocuklar için bağışladı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Nuray Palangur’un 4 yaşında Havvanur, Nurdan Yaşar’ın da 4.5 yaşında Cemre adında kızları var. Kuzenler, lösemili yaşıtlarına destek olmak için bir süre önce saçlarını kestirdiler. Kesilen saçlar, lösemili çocuklara bağışlandı. Çocukların hiçbir etki altında kalmadan bu konuda karar verdiklerini belirten Nuray Palangur, “Ikisi de insanlara yardım etmeyi çok seviyor. Bir dilencinin yanından boş geçtiklerini bile görmüyoruz. Saçları kesildikten sonra aynanın önüne koştular birbirlerine güldüler ve birbirlerinin kafalarını öptüler” dedi.

4 yaşındaki Havvanur ise “Televizyonda gördüğüm çocukların saçları yoktu. Onlar hastaymış. Benim saçlarım tekrar uzuyor ama onlar iyileşene kadar uzamayacakmış. Ben de saçlarımı onlara hediye ettim” diye konuştu.

Kuzenler, kesilen saçlarını Çiğdem Kuzucu’nun lösemi hastaları için yürüttüğü “Bin Gönüllüden 1’i De Sen Ol” projesine bağışladı.

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