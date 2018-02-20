Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,75 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,07, imalat sanayi sektöründe de yüzde 0,4 yükseliş gözlendi.

EN YÜKSEK AYLIK ARTIŞ KOK VE RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİNDE

Ocakta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 3,44 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,78 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 2,72 ile metal cevherlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 3,51, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 2,05, diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri yüzde 1,47 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre ocakta en fazla aylık artış enerji mallarında ve en fazla yıllık artış ara mallarında gerçekleşti.