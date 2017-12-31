Türkiye'nin dört bir yanında yeni yıl coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi Taksim ve Nişantaşı'ydı.

Ankara Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu. Polis, Kızılay ile Güvenpark çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

2018'E DENİZDE GİRDİLER

Antalya'da kendilerini 'Yaz Kış Denize Girenler' olarak adlandıran bir grup, bu yıl da geleneği bozmayarak yeni yılı Konyaaltı Sahili'nden denize girerek karşıladı. Antalya'da çeşitli meslek kuruluşlarına mensup ve emeklilerin oluşturduğu '365 Gün Denize Girenler' grubu 2018'e dakikalar kala Konyaaltı Plajı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla, plajda ateş yakarak şarkılar eşliğinde eğlenen yaklaşık 20 kişilik grup, ısınma hareketlerinin ardından Türk bayrağı ile yeni yıl pozu verdi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle grup, havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Antalya'da grup, 15 derecelik deniz suyunda bir süre yüzdükten sonra çıktı.

Kutlamalarının her sene coşkuyla kultandığı Nişantaşı bu sene boş kaldı. Araç trafiğine kapatılan Nişantaşı’nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

NİŞANTAŞI'NDA SOKAKLAR IŞIL IŞIL

2018 yılına saatler kala İstanbul'un gözde semtlerinden Nişantaşı yılbaşına hazır. Vatandaşlar ışıl ışıl sokaklarda bol bol fotoğraf çekilirken, araç trafiğine kapatılan Nişantaşı'nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Yılbaşı eğlencelerinin önemli merkezlerinden olan Nişantaşı süslemeleri ile ön plana çıkıyor. 2018 yılını Nişantaşı'nda girmeye hazırlanan vatandaşlar erken saatlerinden itibariyle buraya akın etti. Vatandaşlar ışıl ışıl sokaklarda bol bol fotoğraf çekilirken, araç trafiğine kapatılan Nişantaşı'nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

BAĞDAT CADDESİ

Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yılbaşı öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Altıyol'da da TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Yılbaşı nedeniyle ışıklarla donatılan Bağdat caddesi'nde de polis önlem aldı.

AYDIN YENİ YILI YAPAY KARLA KARŞILADI

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlıların 2018'i coşkuyla karşılayabilmeleri için bir dizi etkinlik düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 22.00 ila 00.30 saatleri arasında Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde Aydınlılar yapay karla çoştu. Suni kar makinesinin çalışacağı etkinlikle Atatürk Kent Meydanı beyaza büründü. Havuz ve gökyüzü lazer gösterisinin de yapıldığı gecede, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Orkestrası vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı.

TAKSİM

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıl hareketliliği yaşanıyor. Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim’de girmek isteyenler, İstiklal Caddesi’ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi’nde ilerlemekte güçlük yaşıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise herhangi olaya karşı denetimlerini sürdürüyor.

ERCİYES

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes kayak merkezi, yeni yılda kayak severlerin adresi oldu. Erciyes'te meşaleli ve havai fişekli kayak gösterisi yapıldı.

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