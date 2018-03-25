A Milli Futbol Takım, Karadağ ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un başarılı genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, yabancı oyuncu sınırıyla ilgili soruya, "Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum" diyerek cevap verdi.
"YENİ BİR JENERASYONLA İLERLİYORUZ"
Yeni bir jenerasyonla ilerlediklerini söyleyen Yusuf Yazıcı, "Baktığımız zaman bireysel olarak çok yetenekli futbolcular var. Aramızda deneyimli abilerimiz var. Onların tecrübelerinden de faydalanıp, yeni bir jenerasyon olup çok iyi bir milli takımı ülkemize, vatandaşlarımıza çok iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Bunun da bilincindeyiz. İnşallah milli takımı, bayrağımızı en iyi yerlerde dalgalandırmak istiyoruz" dedi.
"İRLANDA CUMHURİYET MAÇINDA OYUNUN HAKİMİYDİK"
İrlanda Cumhuriyeti karşısında alınan 1-0'lık galibiyeti değerlendiren Yazıcı, "Oyunun hakimiyeti genelde bizdeydi. İstediğimiz oyunu oynadığımızı düşünüyorum. Skoru da bulduktan sonra rahat bir futbol oynadık. İnşallah önümüzde Karadağ maçı var, o maçı da kazanıp kampımızı iyi sonuçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.
"LUCESCU'DAN BİR ŞEYLER ÖĞRENMEK İSTİYORUM"
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile çalışmanın nasıl olduğu sorusuna Yusuf Yazıcı, "Hocamız çok deneyimli ve tecrübeli. Ondan her antrenman ve maçta bir şeyler kazanmak istiyoruz. Çünkü bize çok fazla ilgi gösteriyor. Bizim gelişmemiz için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her antrenmanda ondan bir şeyler öğrenmek istiyoruz" şeklinde cevapladı.
"ŞU AN MİLLİ TAKIMA ODAKLANDIM"
Bireysel hedefleri konusunda sorulan soruya Yazıcı, şöyle cevap verdi:
"Şu an milli takıma ve Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. İçerisinde bulunduğumuz duruma odaklanmış durumdayım. Günler bize ne gösterir belli olmaz, yaşayıp göreceğiz."
"TÜRK FUTBOLCULARIN DEĞERSİZLEŞTİRİLMEMESİNİ İSTİYORUM"
Yabancı oyuncu sınırıyla ilgili yöneltilen soruya Trabzonspor ve milli takımın genç oyuncusu Yusuf Yazıcı, "Türk futbolcuların değersizleştirilmemesini istiyorum. Tabi ki de yabancı futbolcuların Türkiye'ye gelerek, Türkiye'deki futbolun kalitesini arttırıyorlar onda hem fikiriz ama Türk futbolcuları da asla özgüvenlerinin eksikliğinin olmadığını düşünüyorum. Her zaman rekabete açık olduklarını düşünüyorum. Türk futbolunun sadece Türk oyuncuların değersizleştirmesini istemiyorum" diyerek cevapladı.
Genç oyuncu Yusuf Yazıcı, milli maçlardan sonra oynanacak olan Galatasaray, Trabzonspor maçıyla ilgili soruya milli takımda olduğunu ve milli takım dışında soru almak istemediğini söyledi.
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