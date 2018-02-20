Perşembe akşamları SHOW TV'de ekrana gelen ve yayınlanan 4 bölümüyle izleyicilerden tam not alan Yuvamdaki Düşman'ın 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda baş başa tatile çıkan Yasemin ve Murat'ın romantik dakikaları ekrana gelirken, Ceren de ikiliyi kıskanıyor. İşte Yuvamdaki Düşman 5. bölüm 3. fragmanı...

"YANIMDA BİLE HASRETİMSİN!"

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölüm 3. tanıtımı yayınlandı. Baş başa tatile çıkan Yasemin ve Murat’ın romantik dakikalarının ekrana geldiği tanıtımda Ceren ikiliyi kıskanıyor.

Nil ve Alper’in arası düzelirken, Metin-Tuğçe cephesinde neler olacağı merakla bekleniyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yuvamdaki Düşman’ın Perşembe akşamı ekrana gelecek 5. bölümünde;

Murat’ın kamerayı yakması Yasemin’i hayal kırıklığına uğratır. Ceren ise büyük bir yıkımdan dönmüştür. Şimdi adımlarını daha sağlam atmalıdır. Yasemin yaşanan olaylardan sonra köşkten ayrılmaya karar verirken, Murat onu yalnız bırakmak istemez.

Tülin ise Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşince Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alır, hayatını kaybetmeyi bile. Ceren, Tülin’i bertaraf etmek için harekete geçer.

Ama Ceren’in geçmiş ile hesabı bununla bitmeyecektir!

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer alıyor.