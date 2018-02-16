Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 5. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yasemin’i arayıp gerçekleri söylemek isteyen Tülin, Ceren engeliyle karşılaşıyor. Yasemin’e, Selin’in Ceren olduğunu söylemeye çalışan Tülin’in karşısında Ceren’i bulduğu heyecan dolu tanıtımda Ceren’in “Bana gerek kalmadan insan gibi kendi kendine git demiştim değil mi? Ama sen beni dinlemedin. O yüzden çok yakın zamanda gelip kendi ellerimle alacağım senin canını, bekle beni!” sözleri dikkat çekiyor.
Yuvamdaki Düşman 5. bölümden ilk sahne;
Yuvamdaki Düşman’ın merakla beklenen yeni bölümü 22 Şubat Perşembe saat 20.00’de Show TV’de!
YUVAMDAKİ DÜŞMAN'IN 4. BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
YUVAMDAKİ DÜŞMAN 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yuvamdaki Düşman’ın bu hafta ekrana gelen dördüncü bölümünde Ceren, Murat’la yakınlaşmaya çalışırken Yasemin’in gizli kamera yerleştirdiğini öğrendi. İlaçları değiştirdiği sırada kameranın çektiği Ceren foyasının ortaya çıkmasından korktu. Gizlice ilaçlarını bırakan ve kontrolsüz davranışlar sergileyen Yasemin’in Murat’la arası açıldı. Alper vakıf balosunda Çifthanlılara Amerika’ya gideceğini açıkladı. Fakat Olcay Alper’e, Nil’le evlenip şirketin başına geçmesini teklif etti. Yasemin kayıt başkasının eline geçmesin diye yanına alınca Ceren, Yasemin’in peşinden kılık değiştirerek baloya gitti. Olcay’ın ödül aldığı, Yasemin ve Murat’ın sahnede olduğu sırada Ceren çantayı ele geçirdi. Çantasının olmadığını fark eden Yasemin, Olcay’ı suçladı ve ona ağır ithamlarda bulundu. Bu sırada Ceren çantayı alarak uzaklaştı.
Fakat baloda tanıştığı kişinin kendisini engellemesiyle başarılı olamadı ve masanın üzerine bıraktığı çantayı garson alarak Yasemin’e götürdü. Bir kez daha haksız çıkan ve gözyaşlarına hakim olamayan Yasemin baloyu terk etti. Çıkarken Alper’le karşılaşan ve dertleşen Yasemin, Alper’in Amerika’ya gitmesini istemedi. Kayıtları ele geçiremeyen Ceren korkuyla Kerem’i alarak kaçmaya çalıştı fakat Metin’in engelliyle karşılaştı. Eve giren Yasemin, kayıtları izlemesi için Murat’a verdi. Murat kayıtları izlemek yerine yaktı ve Murat’ın bu hareketiyle Ceren yakalanmaktan kurtuldu. Ceren’in geçmişinde yaşadığı psikolojik problemleri gördüğümüz, eski sevgilisi Okan’ın ortaya çıktığı bölümde heyecan eksik olmadı. Tülin ise Selin’in, Ceren olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi gören gizemli kişinin dediğine göre Ceren’in sıradaki hedefi Murat olacaktı. Murat’ın zaaflarını öğrenmek için uğraşan Ceren, kimliğini öğrenen Tülin tehlikesini unutmuş gibiydi. Peki Tülin, Selin’in aslında Ceren olduğunu Yasemin’e söyleyebilecek miydi?
Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer alıyor.
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