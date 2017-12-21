Show TV’de ekrana gelecek, yapımcılığını 'Düş Gezginleri’nin yaptığı, yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın üstlendiği, senaryosunu ise Rüya İşçileri’nin kaleme aldığı ‘Yuvamdaki Düşman'ın çekimleri başladı.

Heyecan ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çeken ‘Yuvamdaki Düşman’ın başrollerinde, Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan yer alıyor. Dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Kemerburgaz'da start verildi. Birbirinden farklı karakterlerin, farklı hikayelerinin anlatılacağı dizinin kadrosunda Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi başarılı isimler bir araya geliyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN’IN SÜRPRİZ İSİMLERİ!

Açıklanan ilk kadroda yer almayan sevilen oyuncular Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk de ilk gün sete çıkarak sürpriz yaptı. Yuvamdaki Düşman’da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. 'Yuvamdaki Düşman' yakında Show TV’de seyirciyle buluşacak.

Merakla beklenen “Yuvamdaki Düşman” yakında Show TV’de!

Yuvamdaki Düşman

yuvamdaki düşman ne zaman

yuvamdaki düşman oyuncuları

show tv