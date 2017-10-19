Yüz Yüze oyuncuları! Yüz Yüze 1. bölüm izle

Yüz Yüze oyuncuları kimler? Başrollerini Birkan Sokullu e Sinem Kobal'ın paylaştığı Yüz Yüze dizisi bu akşam seyirci ile buluşuyor. Heyecan dolu hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan Yüz Yüze'nin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Yüz Yüze oyuncuları kimler? İşte Yüz Yüze oyuncuları ve 1. bölüm fragmanı...

YÜZ YÜZE 1. BÖLÜM FRAGMANI

Show TV'nin Tims & B imzalı dizisi Yüz Yüze bu akşam saat 20.00'de başlıyor. İşte Yüz Yüze 1. bölüm fragmanı;

Yüz Yüze'nin yeni bölümü saat 20.00'den itibaren aşağıda belirtilen canlı yayın linkinden izlenebilecek.

YÜZ YÜZE 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YÜZ YÜZE OYUNCULARI

CİNO (BİRKAN SOKULLU)

Cihangir Bilir’in, nam-ı diğer Cino’nun, polis olan babası Kemal Bilir, gizli görevdeyken bir iftira sonucu öldürülür. Artık tek amacı babasının masumiyetini kanıtlamak olan Cino için zor ve belalı bir hayat başlamıştır.

SELİHA (SİNEM KOBAL)

Seliha, 15 yaşındayken korkunç bir travma yaşar, aynı gece, evini terk eder ve kendine yeni bir yol çizer. Yıllarca tek başına hayat mücadelesi veren Seliha, hırsızlık masasının başına buyruk baş komiseri olur. Yaşadığı bir olay Seliha’nın hayatında yepyeni bir sayfa açacaktır.

ALEKO (TANER ÖLMEZ)

Ekibin en küçüğü, Cino’nun göz bebeği, teknoloji deyince akla gelen en yetkili isim... Çok küçük yaşta ailesini kaybeder. Sonrasında Cino sahip çıkar ona. Müzik onun her şeyidir.

TATAR (ÖZGÜR EMRE YILDIRIM)

Cino’nun en eski ve en yakın arkadaşıdır. Şiddete olan gereksiz eğilimiyle mahallede nam salmıştır. Parayı, kadınları ve silahları sever.. Tatar’ın bu özelliğinin başını sokacağı en son bela aşk olacaktır.

MOLLA (MUHAMMET ÇAKIR)

Çocuk yaşta Trabzon’dan İstanbul’a yol almayı kafasına koyan Yunus, on üç yaşında hafız olur. On beş yaşında da ailesini İstanbul’a sürüklemeyi başarır. O da herkes gibi Cino’ya gönülden bağlıdır. Yalnız bir derdi vardır ki Molla’nın dağa taşa bile haykırmaktan çekinir.

ZEYNEP (ECE ÇEŞMİOĞLU)

Hırsızlık masasının güzel komiseri Zeynep, Seliha sayesinde hayatının aşkı Ali’yle tanışmış, evlenmek üzeredir. Yaşadığı acı olay onun da hayatında bambaşka bir yola girmesine sebep olur.

EMEL (BAŞAK DAŞMAN)

Mahallenin ablası… Emel pavyonda çalışır ama sadece şarkı söyler. Kimseye eyvallahı yoktur. Tek derdi, hem belalısı hem de çocuğunun babası olan adamdan bir gün çocuğunu alabilmektir. Mahallede iyi anlaşamadığı yoktur, Molla hariç.

ENDER (RÜZGAR AKSOY)

Hırsızlık masası baş komiserlerinden Ender, Seliha’ya umutsuzca aşıktır. Seliha’yla olmak için hamleler yapar ama her defasında geri çevrilir. Tekinsiz bir adamdır Ender.

YEŞİM (MERVE DİZDAR)

Mahallede patlak bir egzoz ve acı bir fren duyuyorsanız bilin ki Yeşim yine gezmeye çıkmıştır. Babası Sadık’ın tamirhanesini çekip çeviren asıl kahramandır. Arabalara olan aşırı merakı onu bir tamirciden çok daha ötesi yapar.

YÜZ YÜZE GENEL HİKAYE

Cihangir (Cino), Surdibi’nde büyümüş, hayatı kurallarına göre yaşaması gerektiğini küçük yaşta öğrenmiş otuzlu yaşlarında bir çiçekçidir. Çiçekçi durumun görünen yüzü. Can yoldaşları; psikopat Tatar, teknoloji ve müzik uzmanı Aleko, has delikanlı “Molla” Yunus ve direksiyon başında adrenalin arttıran Mustafa ile birlikte, akşamları bambaşka bir dünyaya açılırlar.

Cino, ölen babasının aslında iftiraya kurban gittiğini öğrendiğinde intikam yemini eder ve dostları da onunla yürümeye ant içer.

Seliha; hırsızlık masasının güzel, gözü pek başkomiseri… En yakınları Zeynep ve Ali’yi tanıştırdıktan sonra ikili birbirine aşık olur. Her şeyin başladığı o gün, Ali ve Zeynep’in nişanı vardır. Ali bir iş için bankaya gider. Cino’lar da o gün bankadaki bir kasayı patlatacaktır. Bankaya girdiklerinde işler ters gider ve herkesin hayatı sonsuza kadar değişir.

Seliha yaşananların peşini bırakmamaya yemin eder. Kim olduklarını bilmeden Cino’ların peşine düşer. İz sürerken Cino ile tanışır. Burun buruna, birbirinin peşinde iki insan artık aşkla ve intikamla sınanacaktır.