Geçirdiği rahatsızlık yüzünden 10 yıldır diyalize giren 21 yaşındaki Miraç Birinci, yaşama sevincinden hiçbir şey kaybetmedi. Hastalığı nedeniyle çocuksu bir görünüme sahip olan Birinci, hastalığı yüzünden okulundan geri kalırken, neşeli tavırlarıyla çevresindekilerin sevgisini kazanıyor.
5. SINIFTAN SONRA OKULA DEVAM EDEMEDİ
İHA'nın haberine göre; iki yaşında geçirdiği rahatsızlık yüzünden hayata hiç küsmeyen ve neşeli tavırlarıyla herkesin gönlünü fetheden Miraç Birinci, ilkokul 5. sınıftan sonra hastalığı yüzünden okuluna devam edememenin üzüntüsünü yaşıyor.
Her şeye rağmen hayatın güzel olduğunu kaydeden Birinci, "Başta ailem olmak üzere sevdiklerim sağ olsun her zaman benim yanımdalar, beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Onların sayesinde hastalığımı yenmeye, unutmaya çalışıyorum. Trabzonspor hastasıyım, takım yenilince üzülüyorum galip gelince diyalize moralli giriyorum. Geçtiğimiz günlerde Yusuf Yazıcı ile kaptan Onur beni ziyarete geldi. Çok duygulandım, çok sevindim. Diyalize girdiğim merkezdeki doktorum Seyit Hisoğlu'nu da çok seviyorum. Sağ olsun kendisi bana her zaman moral veriyor. Serviste zaman zaman saz çalarken ben de türkülerimle ona eşlik ediyorum. Her şeye rağmen hayat güzel" dedi.
Diyaliz hekimi Seyit Hisoğlu da, Miraç Birinci'yi tanımaktan son derece memnun olduğunu belirterek kendisinin servisin moral kaynağı olduğunu söyledi. Hisoğlu, "O bizim için çok özel bir kişi. Servisimizin neşe kaynağı onu çok seviyoruz. Çok zeki, etrafına sürekli pozitif enerji veren herkese hoş görüyle yaklaşan bir insan. Onunla çok iyi anlaşıyoruz, zaman zaman çaldığım sazımla o da bana türkülerle eşlik ediyor" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.