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Kendisiyle konuşmak ya da fotoğraf çekilmek isteyenleri hiç kırmayan, hatta hayranlarıyla espirili fotoğraflar çekilen 36 yaşındaki oyuncu, bu davranışlarıyla herkesin büyük bir kesimin sevgisini kazanmış durumda. Wood, fotoğraf çekimlerinde kah bir hayranının sırtına çıkıyor, kah başını göğsüne yaslıyor.