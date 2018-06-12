10 | 28

Liseden mezun olduğunda kendine yeni bir hedef daha koydu. Yüzünde makyajın, kafasında peruğun olmadığı bir fotoğraf paylaşarak kendisine meydan okumak istedi. Ancak fotoğrafı paylaşmaktan o kadar çok korkmuştu ki paylaşmasıyla silmesi bir oldu.