Shalom Nchom, 9 yaşındayken Nijerya'da büyük bir kaza geçirdi.
Üzerine kızgın yağ dökülen Shalom'un yüzü ve vücudunun önemli bir kısmı yandı ve 4 ayını hastanede geçirdi.
ABD'de yaşayan teyzesi bir fotoğrafta Shalom'un yüzünü görünce kendisini çok kötü hissetti. Onu ve ailesinin ABD'ye gelmesi için elinden geleni yaptı.
Böylelikle genç kadının ABD serüveni başlamış oldu. Shalom'un yandığı için yapışan kulağı ameliyatla ayrıldı. Karnından alınan deri yüzüne yerleştirildi.
Shalom'un orta okul ve lise yılları ise kabus gibi geçti. Kendisini takip eden pek çok göz vardı. Genç kız ile okul hayatı boyunca arkadaşları tarafından dalga geçildi.
Bu nedenle kendine güvensizlikten makyajsız dışarı çıkmıyor, kollarında yanıklar olduğu için uzun kollu kıyafetler giyiyordu.
Okul arkadaşları saçlarının olmadığını bilmiyordu çünkü her zaman peruk takıyordu. Evlerinin karşısındaki markete giderken bile makyaj yapma zorunluluğu hissediyordu.
Güçlü kadının, yanık yüzünden dolayı kendine güveni yoktu. Ancak Shalom her zaman kendine yeni hedefler koymasını bildi.
Daha rahat ve özgüvenli olmak için çaba sarf etti. Çünkü kendisini özgür hissetmek, elbise giyebilmek makyaj yapmadan dışarı çıkabilmek istiyordu.
Liseden mezun olduğunda kendine yeni bir hedef daha koydu. Yüzünde makyajın, kafasında peruğun olmadığı bir fotoğraf paylaşarak kendisine meydan okumak istedi. Ancak fotoğrafı paylaşmaktan o kadar çok korkmuştu ki paylaşmasıyla silmesi bir oldu.
Ancak yakın bir sınıf arkadaşı, sınıftaki başka kişinin fotoğrafı görüp Twitter'da paylaştığını söyledi.
Bu sözlerin ardından Shalom kendisine çok kötü yorumlar gelebileceğini düşündü. Ancak arkadaşının yorumu aslında çok güzeldi ve o paylaşım kısa sürede 400'den fazla retweet aldı.
O saatten sonra kendisine pek çok güzel mesaj geldi ve paylaşmaktan korktuğu makyajsız fotoğrafları pek çok kişiye ilham oldu.
Böylelikle makyajsız ve peruksuz fotoğraf paylaşmak daha da kolaylaştı. Hatta YouTube'da Shalom Blac adıyla kanal bile açtı.
Genç kadının takipçi sayısı sadece bir günde 50 bini aştı. Shalom her şeyi kendi için yapmak istemiş olsa da kısa sürede fenomen oldu.
Shalom şimdilerde kanalından yanık, akne izlerinden kurtulma ve profesyonel makyaja dair ipuçlarını paylaşıyor.
Bir milyona yakın takipçisi bulunan genç kadın, her gün önüne yeni hedefler koymaya, takipçilerine ilham vermeye devam ediyor.
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