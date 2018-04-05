Sosyal medya da yaptığı eğlenceli ve pozitif videolarla fenomen olan dünyada milyonlarca takipçiye sahip Amerikalı fenomen Zach King yarın akşam Beyaz Show'un konukları arasında yer alıyor. Türkiye'den de binlerce takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Zach King'in hayatına dair merak edilenler burada...
Zach King, 04 ŞLubat 1991 tarihinde Amerika’nın Portland eyaletinde dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren video oyunlarına, filmlere ve dizilere çok ciddi anlamda ilgi duyan ve kısa zaman içerisinde bu anlamda araştırmalar yapmaya başlayan Zach King, ilk olarak 7 yaşında kamera ile tanışma fırsatını yakalamıştır.
Zaman içerisinde kendisini sinema alanında geliştirme yoluna giden ve bu anlamda eğitim almak için savaşan Zach King, ilerleyen süreçte Biola Üniversitesi Sinema ve Medya Sanatları Bölümü’nü okuyarak buradan 2012 yılı itibari ile mezun olmuş, hedefi olan video sanatları üzerine profesyonel eğitimi tamamlamayı başarmıştır.
7 yaşından itibaren video sistemlerine karşı çok büyük bir ilgi besleyen Zach King, zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştirebilmek adına çeşitli eğitimler aldı. Nitekim bu anlamda tam bir kurgu profesyoneli olmayı başaran Zach King, 2008 yılında ise bunu bir internet sitesi ile insanlara sunmak adına girişimlerde bulundu.
FinalCutKing.com adında bir web sitesi kurdu. Final Cut programı günümüzün en profesyonel kurgulama yazılımlarından birisidir. Bu anlamda kendisini geliştiren Zach King, 2008 yılı itibari ile internet sitesinde videolu eğitimler sunarak insanlara Final Cut eğitimleri verdi internet sitesi kısa zaman içerisinde çok yayıldı. İnternet sitesinden kazandığı para ile birlikte üniversite masraflarını da kendi kendine ödemeye başladı.
2008 yılında çok büyük bir hız ile büyüyen internet sitesi, Zach King ismini bu anlamda daha fazla girişim yapmaya itti ve zaman içerisinde genç isim, Youtube kanalı oluşturarak eğitim videolarını Youtube sistemine göndermeye başladı.
Youtube üzerinde ki eğitim videolarının izlenme rakamlarının artması aslında isminin de belli bir düzeye kadar duyulmasını sağladı ve bu anlamda popüler oldu.
Seneler 2010 olduğunda ise zaman içerisinde düzenlenen yarışmalara katılmaya başladı. Kurgu anlamında kendisini her geçen gün geliştiren Zach King, 2010 yılında dünyaca ünlü Hewlett-Packard markasının gerçekleştirmiş olduğu bir yarışmaya katıldı ve Londra Film Festivali bünyesinde ödül kazanarak ilk ödülünü kazandı.
Youtube, Google şirketinin satın alınması ile birlikte çok kısa zaman içerisinde ciddi anlamda büyüdü ve zaman içerisinde yetenekleri keşfetmeyede başladı Zach King, zaman içerisinde hazırlamış olduğu videolar ile birlikte çok ciddi anlamda popüler hale geldi ve sonunda 2013 yılında Youtube sisteminin düzenlediği NextUp Yaratıcıları ödülünü kazandı.
2013 yılının en hızlı büyüyen sosyal medya sistemlerinden birisi olarak dikkatleri çeken Vine, Zach King isminin dünya genelinde ciddi anlamda popüler olmasını sağlayan sistemlerden birisi olarak da dikkat çekti. Vine için çektiği 6 saniyelik videolar kısa zaman içerisinde dilden dile hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.
6 saniyelik videolar içerisinde ki inanılmaz yaratıcılık ve kurgu tekniklerini kullanarak Zach King, Vine hesabında milyonlarca üyeye ulaşmayı başardı ve Tam bir Vine fenomeni olarak günümüzde de dikkatleri çekti.
Kısa bir zaman dilimi içerisinde dünya genelinde popüler hale gelen Zach King, müthiş yaratıcı videoları ile birlikte adından söz ettirdi. Dünya genelinde en büyük hava yolu şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları ise bu fırsatı değerlendirerek Zach King ile birlikte anlaştı. 2016 yılında yapılan anlaşma ile Zach King, yurtdışı seyahatlerinde yolculara sunulan güvenlik önlemleri videosunu baştan aşağıya 3 dakika olacak şekilde çekti. Youtube üzerinde 4 Milyon’un üzerinde izlenme aldı.
FİLMOGRAFİ
Muzzled Wolf - Zootopia
ÖDÜLLER VE DERECELER
2009 - HP reklamı için First Place London Film Festivali
2009 - Bridgestone Lastikleri Güvenlik Bursları Genç Sürücü Video Yarışması'nda Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü.
2010 - Birincilik Londra Film Festivali: Heartbrand Ad
2010 - Bridgestone Güvenlik Bursu Kazanan
2012 - Vidcon Altın Poop Ödülü
2013 - YouTube'un NextUp İçerik Oluşturucu Yarışması
2016 - Biola Üniversitesi Genç Alumnus Ödülü
2017 - Yılın Kralı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.