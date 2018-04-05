Sosyal medya da yaptığı eğlenceli ve pozitif videolarla fenomen olan dünyada milyonlarca takipçiye sahip Amerikalı fenomen Zach King yarın akşam Beyaz Show'un konukları arasında yer alıyor. Türkiye'den de binlerce takipçiye sahip olan sosyal medya fenomeni Zach King'in hayatına dair merak edilenler burada...

Zach King, 04 ŞLubat 1991 tarihinde Amerika’nın Portland eyaletinde dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren video oyunlarına, filmlere ve dizilere çok ciddi anlamda ilgi duyan ve kısa zaman içerisinde bu anlamda araştırmalar yapmaya başlayan Zach King, ilk olarak 7 yaşında kamera ile tanışma fırsatını yakalamıştır.

Zaman içerisinde kendisini sinema alanında geliştirme yoluna giden ve bu anlamda eğitim almak için savaşan Zach King, ilerleyen süreçte Biola Üniversitesi Sinema ve Medya Sanatları Bölümü’nü okuyarak buradan 2012 yılı itibari ile mezun olmuş, hedefi olan video sanatları üzerine profesyonel eğitimi tamamlamayı başarmıştır.

2008 YILINDA İNTERNET SİTESİ İLE TANINMAYA BAŞLADI

7 yaşından itibaren video sistemlerine karşı çok büyük bir ilgi besleyen Zach King, zaman içerisinde kendisini bu anlamda geliştirebilmek adına çeşitli eğitimler aldı. Nitekim bu anlamda tam bir kurgu profesyoneli olmayı başaran Zach King, 2008 yılında ise bunu bir internet sitesi ile insanlara sunmak adına girişimlerde bulundu.

FinalCutKing.com adında bir web sitesi kurdu. Final Cut programı günümüzün en profesyonel kurgulama yazılımlarından birisidir. Bu anlamda kendisini geliştiren Zach King, 2008 yılı itibari ile internet sitesinde videolu eğitimler sunarak insanlara Final Cut eğitimleri verdi internet sitesi kısa zaman içerisinde çok yayıldı. İnternet sitesinden kazandığı para ile birlikte üniversite masraflarını da kendi kendine ödemeye başladı.

YOUTUBE VİDEOLARI ÇEKMEYE BAŞLADI

2008 yılında çok büyük bir hız ile büyüyen internet sitesi, Zach King ismini bu anlamda daha fazla girişim yapmaya itti ve zaman içerisinde genç isim, Youtube kanalı oluşturarak eğitim videolarını Youtube sistemine göndermeye başladı.

Youtube üzerinde ki eğitim videolarının izlenme rakamlarının artması aslında isminin de belli bir düzeye kadar duyulmasını sağladı ve bu anlamda popüler oldu.

HEWLETT-PACKARD YARIŞMASINI 2010 YILINDA KAZANDI

Seneler 2010 olduğunda ise zaman içerisinde düzenlenen yarışmalara katılmaya başladı. Kurgu anlamında kendisini her geçen gün geliştiren Zach King, 2010 yılında dünyaca ünlü Hewlett-Packard markasının gerçekleştirmiş olduğu bir yarışmaya katıldı ve Londra Film Festivali bünyesinde ödül kazanarak ilk ödülünü kazandı.

2013 YILINDA YOUTUBE NEXTUP YARATICILARI ÖDÜLÜ

Youtube, Google şirketinin satın alınması ile birlikte çok kısa zaman içerisinde ciddi anlamda büyüdü ve zaman içerisinde yetenekleri keşfetmeyede başladı Zach King, zaman içerisinde hazırlamış olduğu videolar ile birlikte çok ciddi anlamda popüler hale geldi ve sonunda 2013 yılında Youtube sisteminin düzenlediği NextUp Yaratıcıları ödülünü kazandı.

2013 YILINDA VİNE İLE MEŞHUR OLDU

2013 yılının en hızlı büyüyen sosyal medya sistemlerinden birisi olarak dikkatleri çeken Vine, Zach King isminin dünya genelinde ciddi anlamda popüler olmasını sağlayan sistemlerden birisi olarak da dikkat çekti. Vine için çektiği 6 saniyelik videolar kısa zaman içerisinde dilden dile hızlı bir şekilde yayılmaya başladı.

6 saniyelik videolar içerisinde ki inanılmaz yaratıcılık ve kurgu tekniklerini kullanarak Zach King, Vine hesabında milyonlarca üyeye ulaşmayı başardı ve Tam bir Vine fenomeni olarak günümüzde de dikkatleri çekti.

2016 YILINDA TÜRK HAVA YOLLARI REKLAM YÜZÜ OLDU

Kısa bir zaman dilimi içerisinde dünya genelinde popüler hale gelen Zach King, müthiş yaratıcı videoları ile birlikte adından söz ettirdi. Dünya genelinde en büyük hava yolu şirketlerinden birisi olan Türk Hava Yolları ise bu fırsatı değerlendirerek Zach King ile birlikte anlaştı. 2016 yılında yapılan anlaşma ile Zach King, yurtdışı seyahatlerinde yolculara sunulan güvenlik önlemleri videosunu baştan aşağıya 3 dakika olacak şekilde çekti. Youtube üzerinde 4 Milyon’un üzerinde izlenme aldı.

FİLMOGRAFİ

Muzzled Wolf - Zootopia

ÖDÜLLER VE DERECELER

2009 - HP reklamı için First Place London Film Festivali

2009 - Bridgestone Lastikleri Güvenlik Bursları Genç Sürücü Video Yarışması'nda Eleştirmenlerin Seçimi Ödülü.

2010 - Birincilik Londra Film Festivali: Heartbrand Ad

2010 - Bridgestone Güvenlik Bursu Kazanan

2012 - Vidcon Altın Poop Ödülü

2013 - YouTube'un NextUp İçerik Oluşturucu Yarışması

2016 - Biola Üniversitesi Genç Alumnus Ödülü

2017 - Yılın Kralı

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