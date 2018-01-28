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KREDİ KARTI LİMİTİ DÜŞTÜ

Genç aşıkların magazin manşetlerinde gündem olmasını istemeyen anne Ayşegül ile baba Erhan Ölçüm, oğullarına "Şirketimizin varisi olarak özel hayatınla gündeme gelmeni istemiyoruz. Özel yaşamına saygımız var. Ancak bunu gözlerden uzak yaşamanı arzu ediyoruz" dedi.