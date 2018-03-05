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Özer yaptığı çarpıcı açıklamalar ile dikkat çekti. Aşk hayatı ile ilgili soruya "Ben iyi bir partner değilim. İlişkilerimde ben üzülmedim üzen taraftım. Tabi bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama gerçeği bu. Kıskansam bile belli etmem ama işte zor taraf benim." açıklamasında bulunarak şaşırttı.