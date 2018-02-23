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Hamdi Alkan katıldığı bir davette, sosyal medyada paylaştığı dans videosuyla adından söz ettiren kızı Zeynep için, “Zeynep kime çekmiş bilmiyorum. Ama eğlenceli, enerji dolu. Yüreği iyi aslında. Dans etmeye devam etsin. Nasıl mutlu olacaksa o olsun. İster oyuncu olsun ister evde otursun, yeter ki iyi bir insan olsun” demişti.