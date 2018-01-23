İzmir Demokrasi Üniversitesi, Türk Kızılayının Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ihtiyaç duyulması halinde kullanılması için oluşturduğu kan stoklarına destek amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı.

Rektör Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler, rektörlük binasında düzenlenen programda, Türk Kızılayına kan bağışında bulundu.

Tunçsiper, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin güvenliği için Suriye'nin Afrin bölgesinde çok önemli bir harekata başladığını söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlemeye karar verdiklerini belirten Tunçsiper, "15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurulan yeni bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz, akademik ve idari kadro olarak, Türk Kızılayının stoklarına destek olmak adına böyle bir çalışma yaptık. Türk Kızılayı gerekli stoğu yapmış durumda. İhtiyaç olmayacağına inanıyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök ise operasyon kapsamında tedbir amaçlı kan stoklarını oluşturduklarını belirterek, hassasiyet gösteren İzmir Demokrasi Üniversitesi yöneticilerine teşekkür etti.

Gök, bağış kampanyası nedeniyle Prof. Dr. Tunçsiper'e teşekkür plaketi takdim etti.Akademisyenlerden Prof. Dr. Mustafa Kocakulak da Afrin harekatına katılan askerlere kanıyla destek verdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Onların başarılı olmaları için dua ediyorum" dedi.

İdari personel Nehir Tuncay ise Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanacağına yürekten inandıklarını dile getirdi.